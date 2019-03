Accountmanagers Generali worden pensioenconsultant

Het consultancybureau Heijnen & Rens in Zwolle biedt onder meer (advies over) opleidingen en trainingen, pensioensoftware en pensioenberekeningen. René Heijnen en Jeroen Rens nemen desgewenst zelfs de adviesgesprekken over van het intermediair. Ze laten zich daarbij belonen op uurbasis “maar andere opties zijn bespreekbaar”. Het duo zegt zich te specialiseren in werkgevers-/werknemerspensioenen.

Heijnen & Rens laat zichzelf op publicitair en marketinggebied ondersteunen door Fidicom (Almere). Relaties van Heijnen & Rens kunnen eveneens van deze diensten gebruik maken.

Jeroen Rens (links) en René Heijnen.