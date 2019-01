Accenture in zee met Leanapps

Accenture (Almere) heeft daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Leanapps (Naarden). Accenture verwacht de bedrijfsvoering nu nog meer te kunnen automatiseren en de tijd die nodig is voor het ontwikkeling van een product met 90% terug te brengen tot twee weken. “Dit is een volgende stap om onze groeiambities te realiseren in de business proces outsourcing in de levenmarkt”, aldus Peter Heemskerk van Accenture.

Op dit moment hebben de levensverzekeraars Universal Leven en Leidsche Verzekeringen hun administratie uitbesteed aan Accenture. In Almere werken negenhonderd mensen voor het internationale bedrijf.