ABZ stopt als internet-serviceprovider

ABZ stopt per 1 september met het verschaffen van toegang tot het wereldwijde internet. Dit betekent dat 3.500 tussenpersonen die via ABZ een internetaccount hebben, op zoek moeten naar een andere serviceprovider.

De diensten die beëindigd worden door ABZ betreffen de toegang tot internet, website-hosting, domeinnaamregistratie en de e-mail op eigen domeinnaam. De bestaande e-mailaccounts die eindigen op @atriserv.nl blijven wèl bestaan. Dit om te voorkomen dat briefpapier, visitekaartjes en dergelijke moeten worden vervangen. De e-mail die gestuurd wordt naar het atriserv-account van de kantoren kan worden doorgestuurd naar het eventuele nieuwe e-mailadres van de tussenpersoon.

Het atriserv-account blijft ook nodig in combinatie met het digitale paspoort waarmee de tussenpersoon toegang krijgt tot de beveiligde onderdelen van het ABZ Atrium.

De beide tussenpersonenorganisaties NBVA en NVA hebben al gesprekken gevoerd met ABZ over deze ontwikkeling. Volgens NBVA-woordvoerder Paul Oostdam is met ABZ afgesproken dat de atriserv-adressen blijven bestaan. “Net zolang tot het nodig is.” Beide brancheorganisaties zijn met ABZ in gesprek om te onderzoeken welke internet-serviceprovider voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een betrouwbare toegang tot het internet. De internetprovider die gekozen wordt, zal aan de leden van de beide organisaties aangeboden worden als preferred supplier. “Het staat een ieder natuurlijk vrij om welke internetprovider dan ook te kiezen”, zegt NVA-woordvoerster Karin Bloemsma.