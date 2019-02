ABZ ontwikkelt zorgportaal

Infomedics is een portaal waarop zorgaanbieders kunnen inloggen om de rekeningen voor patiënten naar zorgverzekeraars te sturen. Deze sturen op hun beurt een overzicht terug, waarin staat hoe de afhandeling van de factuur is gedaan.

“Het declaratieverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en/of cliënten brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Deze kosten worden veroorzaakt door het grote aantal betrokkenen, een omvangrijke ‘papierwinkel’ en inefficiënte communicatie. Het is bijvoorbeeld moeilijk om een exacte check te doen op de verzekeringsstatus van de patiënt en het kost moeite de juiste verzekeraar te achterhalen”, aldus het persbericht.

Sweder van Wijnbergen, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en nu algemeen directeur van Infomedics: “De huidige werkwijze is arbeidsintensief en een bron van fouten, juist door de handmatige invoer bij verzekeraars. Correctie van fouten is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. De zorgportaalapplicatie kan de efficiency enorm verhogen en zodoende tot een structurele kostenbesparing in de sector leiden.”

Infomedics claimt bij de start van de website (www.infomedics.nl) enkele zorgverzekeraars met in totaal circa 7,5 miljoen verzekerden te hebben aangesloten. Zorgverzekeraars VGZ en Delta Lloyd hebben al een overeenkomst getekend.

Informedics gaat van start met het product ‘Declaraties’. Papieren declaraties worden met Infomedics op grote schaal vervangen door elektronische berichten. Deze berichten worden eerst gecontroleerd voordat zij doorgestuurd worden naar de backoffice van de verzekeraars. Voor alle gestandaardiseerde berichten worden de Vektis-formaten gehanteerd. Vektis is het informatiebureau van en voor zorgverzekeraars.