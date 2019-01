ABZ in Amerikaanse handen

De overname is voorgelegd aan de NMa en moet nog worden goedgekeurd door de vijftig aandeelhouders van ABZ: 31 verzekeraars, een tiental expertisebureaus en organisaties als ANWB, Focwa, Nivre en het Verbond van Verzekeraars. ABZ is goed voor een omzet van zo’n e 40 mln; in Zeist zijn circa tweehonderd mensen werkzaam.

ABZ houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van digitale standaarden voor het zakelijke dataverkeer of, zoals het bedrijf het zelf omschrijft, “ABZ biedt interactieve webservices ter verbetering van de efficiency en effectiviteit in bedrijfsprocessen”. De belangrijkste branche voor de onderneming is de verzekeringsbedrijfstak, onder meer met de onderdelen ADN, Audatex (als licentiehouder van ADP) en voorheen Arisco en Audalet. Andere branches zijn automobielbedrijf, notariaat, media en in Duitsland schadebehandeling.

Peter op de Beecke, directeur van het ADP-onderdeel Claims Services Group, voorziet met ABZ nieuwe kansen in de verzekeringssector. En volgens Schipper “kan ABZ zich op deze wijze beter ontwikkelen, terwijl de neutraliteit voldoende gewaarborgd is”.

Kapitaalinjectie voor ketenintegratie

ADP en ABZ doen geen mededelingen over de overnameprijs, maar duidelijk is wel dat de verkopers – voornamelijk verzekeraars – een deel van de koopsom investeren in de Stichting Integratie Verzekeraars en Intermediair (Sivi). Het gaat naar verluidt om een bedrag van e 5 mln. “Er is een bedrag opzijgezet voor de ketenintegratie in de verzekeringsbranche”, erkent woordvoerster Maud Kaper.

“Het bedrag is bestemd voor Sivi, voor het onderhoud en de uitbreiding van de standaarden. Die standaarden zijn door Branche Initiatieven gedefinieerd. De ketenintegratie kan nu van start: de pakketten van de systeemhuizen zijn klaar, de extranetten van verzekeraars ook. Kortom, de standaarden moeten nu in gebruik genomen worden.”