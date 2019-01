ABZ en ACT gaan samenwerken

De samenwerkingsovereenkomst is feitelijk een formele bevestiging van de huidige samenwerking tussen beide bedrijven. De afspraken betreffen onder meer het op gezette tijden aanleveren van de ABZ-software aan de systeemhuizen, die deze vervolgens in een eerstvolgende versie van het administratiepakket kunnen integreren.

Verder zijn afspraken gemaakt over een constante kwaliteit van de software en het in goed onderling overleg aanbrengen van aanpassingen in de eigen diensten. Ook de helpdeskfuncties van de organisaties zullen beter op elkaar afgestemd worden, zodat het intermediair een beter beeld krijgt waar het met welke vraag terecht kan.

Anva-directeur Stoffel van Almkerk bevestigt dat ook met zijn systeemhuis zo’n overeenkomst gesloten wordt. “Na veertien jaar is de samenwerking op het gebied van distributie van de ABZ-communicatiesoftware voor onze klanten vastgelegd”, aldus Van Almkerk.

ABZ meldt nog dat met andere systeemhuizen zoals CCS en Online ook gesprekken gevoerd worden om tot zo’n samenwerkingsovereenkomst te komen.

ACT-directeur Jack Moormann (links) en ABZ-directeur Gerrit Schipper ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.