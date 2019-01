ABN Amro ‘beste werkgever’

ABN Amro is de beste werkgever in de zakelijke dienstverlening. Het bedrijf heeft pensioenfonds PGGM van de eerste plaats verdrongen. Dit blijkt uit een onderzoek van het weekblad Intermediair.

De eerste plaats heeft ABN Amro te danken aan verbeteringen in het arbeidsvoorwaardenpakket. Zo verhoogde het bankconcern het opleidingenbudget van 1% van de loonsom naar 5%. Thuiswerken werd op bredere schaal ingevoerd en personeel kan nu ook voorrang krijgen bij een specialist of behandeling in het ziekenhuis.

PGGM is een goede tweede, gevolgd door Kas Bank en ING. De eerste echte verzekeraar staat op nummer vijf en dat is Aegon. Deze verzekeraar blinkt volgens het weekblad uit door een laag ziekteverzuim, dat als graadmeter wordt gezien voor de goede sfeer in het bedrijf.