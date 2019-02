Aantal vut-regelingen in vijf jaar meer dan gehalveerd

Vijf jaar geleden was het aantal bedrijven met een vut-regeling nog drie maal zo hoog, zo blijkt uit de jongste Heliview Pensioenscan, die is gebaseerd op onderzoek onder achtduizend bedrijven in ons Nederland

In de toekomst zal de vut-regeling nog meer terrein verliezen aan de (meer individuele) prépensioenregeling. “Dit past duidelijk in de trend van individualisering: werkgevers willen de financiering van de pensioenen steeds meer bij werknemers leggen”, aldus Ronald Haagen, senior-analist bij Heliview. “Je ziet dan ook dat nog eens eenderde van de bedrijven met een vut-regeling van plan is om deze regeling binnen twee jaar te vervangen door een andere uittredingsregeling zoals een prépensioenregeling.”

Op dit moment heeft een kwart van de Nederlandse ondernemers een prépensioenregeling getroffen voor het personeel, dat daarvoor zelf, individueel, premie dient af te dragen bij deelname.

De overheid is overigens de enige sector waar een vut-regeling nog wel gebruikelijk is: tweederde van alle overheidsinstellingen biedt deze regeling.