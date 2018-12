Aad Strijbos met pensioen

Strijbos (62) was meer dan veertig jaar werkzaam in de branche. Hij kwam in 1962 in dienst van Mees & zoonen, fusiepartner van Marsh Nederland in 1997. Sinds 1 oktober van dat jaar was hij directievoorzitter van Marsh. In 1998 werd branchegenoot Sedgwick toegevoegd aan het makelaarsconcern. Strijbos heeft ook veel nevenfuncties vervuld in de branche. Onder meer was hij medeoprichter van de Rotterdamse Beurs (Brand) Sociëteit, voorzitter van de Rotterdamse Assurantie Beurs Commissie en bestuurslid van VNAB en NVA.

Strijbos krijgt op donderdag 27 juni een afscheidsborrel (15.15-16.15 uur) aangeboden op de Rotterdamse Assurantiebeurs aan het Beursplein in Rotterdam.