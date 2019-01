Jan Driessen is het gezeur over de woekerpolisaffaire beu. Ik voel met hem mee: we willen er allemáál graag een streep onder zetten en polishouders nog het meest. Alleen verkeert de communicatiedirecteur van Aegon niet in de positie om zijn beklag te doen over het voortslepen van het beleggingspolisdrama. Daar hebben verzekeraars namelijk zelf aan meegewerkt. En hoe langer het duurt voor de vette eindstreep is bereikt, hoe duidelijker dat wordt.

Keer op keer is gebleken dat verzekeraars niet uit zichzelf een extra stap zetten. Ongetwijfeld weet Driessen nog dat de aanbeveling van Jan Wolter Wabeke, inmiddels meer dan vier jaar geleden, nog uitging van maximaal 3,5% jaarlijkse kosteninhouding. “Geen ramp”, zei Aegons toenmalig financieel topman Jos Streppel al snel, hoewel het nog even duurde voordat verzekeraars werk maakten van het compenseren van de torenhoge kosten. Dat gebeurde enkele maanden later, toen de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim in actie waren gekomen. Prompt ging dat maximum al naar 2,5% en anno 2012 wordt nog maximaal de helft daarvan acceptabel gevonden. Doorzeuren over de woekerpolissen heeft dus wel degelijk geholpen. Dat was keihard nodig, omdat de meezeurende media – AM incluis, laten we het boetekleed zelf ook maar aantrekken – te weinig de vinger op de zere plek wisten te leggen: wat Wabeke met zijn aanbeveling eigenlijk wilde zeggen, is dat een beleggingspolis minimaal 3,5% nettorendement moet opleveren. Anders kan de klant net zo goed een spaarrekening openen. Het kostenmaximum (plus 1% ‘eigenschuldopslag’ omdat de klant er nu eenmaal zelf bij was) was afgeleid van een aangenomen brutorendement van 6%. En dat percentage is tegenwoordig vrij optimistisch te noemen. Stel je voor dat de kosten op die 3,5% waren blijven hangen.De communicatie met de klant is tweerichtingsverkeer geworden, constateert Driessen. “We moeten deugen tot op het bot”, vindt hij. Ik geloof best dat er een cultuuromslag plaatsvindt en dat er bij deze tijd passende radicale keuzes worden gemaakt, ook bij Aegon. Maar maak die radicale keuze dan ook met betrekking tot dat spook uit het verleden en voer geen rechtszaken meer over producten die “met de beste bedoelingen” in de markt zijn gezet. De enige manier om de nare smaak bij consumenten weg te nemen, is zelf de bittere pil slikken, ook al gaat het compensatiebedrag alleen al bij Aegon richting het miljard. Die vette streep, die kan alleen door een verzekeraarspen worden gezet.

