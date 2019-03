Ja, dat zweer ik

Wat mij verbaast in de discussie over een beroepseed voor iedereen die werkzaam is in de financiële sector, is hoe weinig serieus verklaarde tegenstanders van deze eed zijn over de ethische reikwijdte van hun vak. Alsof beroepsethiek van een andere orde is dan de economische betekenis of relevantie van een beroepsgroep of sector. Ethisch en moreel zuiver handelen minder belangrijk dan vakbekwaamheid of economische betekenis? Kom nou! Dan moet je de afgelopen jaren wel op een andere planeet gewoond hebben, als je dat nog gelooft. De financiële crises en in het kielzog de vertrouwenscrisis in de financiële sector hebben veel te maken met ethische en morele beroepsopvattingen.