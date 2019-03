Even Appledoorn bellen

Steeds vaker worden experts ingezet om te controleren of het lijdend voorwerp wel echt kapot is; het schijnt dat toestellen altijd wonderbaarlijk ‘genezen’ voordat de expert kans heeft gehad om langs te komen. En onlangs kondigde ASR zelfs aan voortaan op élke iSchademelding een reparateur af te sturen.

Begin dit jaar publiceerde het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) al een opvallend bericht: onderzoek wees uit dat het aantal claims met betrekking tot elektronische gadgets toeneemt, wanneer een nieuwe versie van hetzelfde product op de markt komt. “Dat vraagt om extra alertheid op onrechtmatige claims,” aldus de conclusie van het CVS.

Dat er inderdaad flink gefraudeerd wordt, blijkt na een rondje surfen langs sites van onder andere de iPhoneclub. De verzekering oplichten lijkt daar de gewoonste zaak van de wereld. Er worden op het forum zelfs tips gegeven om je iPhone of iPad per direct onklaar te maken zonder sporen van overduidelijke vernieling na te laten. Dat laatste is nodig, schrijft iemand, want “extreem beschadigde apparaten” trekken de aandacht van de schadebehandelaar. Vroeger kon je er ‘gewoon’ met je auto overheen rijden, of er met een hamer op slaan, maar tegenwoordig is voorzichtigheid geboden. Een claim die riekt naar artikel 6.101 lid 1 BW (eigen schuld) is geen slimme claim. De gouden tip volgens een anonieme bezoeker: “leg het apparaat drie seconden in de magnetron. “Niet te zien wat er kapot is, maar hij doet het zeker niet meer.” Een ander doet er nog een schepje bovenop: “Eerst in zout water leggen, dan in de magnetron.”

Er is nog nét geen app om je smartphone mee onklaar te maken, maar het scheelt niet veel. Kortom, er is nog flink werk aan de winkel als we de (fraude)claims rondom gadgets willen aanpakken. Alleen een reparateur sturen is niet genoeg. Claimgedrag, schadedatum en vage schadeoorzaken, alles zal geregistreerd moeten worden om te voorkomen dat de apparaten straks onverzekerbaar worden. Want één ding is zeker: hoe kapot de smartphone ook is, ‘even Appledoorn bellen’ gebeurt nog veel te vaak.

evuijsters@kluwer.nl