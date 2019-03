‘Ik doe dingen die de rest niet snapt, heb zo mijn eigen patronen.’ Een legendarische zin natuurlijk, weliswaar niet uit de mond van een wereldberoemdheid maar uit die van Mees Cinjee, lokale bekendheid en pater familias in Sliedrecht. Hij sprak ‘m eind 2009 uit, toen de koopwoede van Cinjee Advies niet te temmen was. De woorden waren een verklaring voor het feit dat Cinjee particuliere investeerders jaarrentes tot 15% in het vooruitzicht stelde.

Er zijn niet zo heel veel ondernemingen te vinden die voor bedrijfsleningen dergelijke rentes willen en kunnen betalen. Bij herhaling wijzend op zijn verleden als economiedocent werd de onnozele vragensteller onderwezen dat in een volmachtconstructie rendementen van wel 60% mogelijk zijn. Domoor als ik ben, bleef ik in loondienst…

Als zodanig mocht ik oktober 2010 enkele familieleden in Dordrecht de hand schudden. Plaats van handeling was de rechtbank: Cinjee Advies was daar uitgenodigd door het machtige ASR. In de rechtszaal voerden kinderen van Mees, tevens leden van de Cinjee-directie, niet zelden met overslaande stem emotionele pleidooien. De vrouwelijke rechter snoerde zo nu en dan een mond en kwam enige dagen later met een snoeihard verdict: Cinjee moest de volmachtportefeuille overdragen aan ASR.

Dat hoofdstuk was in de economielessen niet behandeld en daar had accountant Cinjee dus ook even geen rekening mee gehouden. De gevolgen zouden “desastreus” zijn, zo sprak dochter Marianne al in de rechtszaal. Wat zij daarmee bedoelde, wordt steeds duidelijker:

“Het regent beslagleggingen in Sliedrecht”, zoals een ingewijde het beeldend uitspreekt. Mensen die hun assurantieportefeuille voor veel geld hebben verkocht aan Cinjee – met als enige nadeel uitgestelde betaling – moeten de komende maanden geduld hebben. Hun pandrechten kunnen ze trachten uit te oefenen, maar zij moeten met angstzweet afwachten of zij hun polissen of beloofde koopsom ooit (terug)zien.

De 270 medewerkers hopen vertwijfeld nog vóór hun vakantie salaris en vakantiegeld te ontvangen. En de belastingdienst wil tot verkoop van kantoormeubeltjes overgaan om de centen nog te kunnen innen. “Deze aankondiging stemt niet optimistisch’, zegt een vakbondsvrouw met een fijn gevoel voor understatement.

Het gouden kalf valt in stukken uiteen.

