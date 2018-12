De maand oktober maakte de voorbije twee jaar zijn faam waar. Bomen werden ruw gestript, niet in de laatste plaats in de financiële wereld. De kredietcrisis bereikte in 2008 in ons land in oktober zijn dieptepunt met de nationalisatie van bankverzekeraar Fortis. In 2009 was daar het faillissement van DSB Bank. Gekoppeld aan de gelijktijdige ophef over Afab bracht mij dat een jaar geleden op deze plek tot een prognose: “De laatste blaadjes vallen uit de provisieboom: het omvallen is nabij. Daarvoor hoeven we misschien niet eens op oktober 2010 te wachten.”