Terug van vakantie val ik met mijn neus in de boter. Of beter gezegd: in het salpeterzuur. In mijn mailbox vind ik een foto van een Opel Astra met beschadigde laklaag. De auto, eigendom van klant E., had in de buurt van een chemische fabriek gestaan. De fabriek had die dag salpeterzuur gelekt. Het gevolg: een Astra met tijgerprint.