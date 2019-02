Bij SNS Bank begrijpen ze de ophef niet. Dat is veelzeggend. Voor wie de ophef is ontgaan: op de voorpagina van de vorige editie van dit tijdschrift stond een artikel over de tipgeldregeling van SNS Bank. Toezichthouder AFM heeft gezegd zo’n regeling “zeer onwenselijk” te vinden en tot in de kolommen van De Telegraaf gemeld er wat aan te willen gaan doen. Waar gaat het om?

Willekeurige ondernemers en verenigingen kunnen een “aanbrengprovisie” van 0,5% van de hypotheeksom krijgen, als zij mensen – geheel vrijblijvend, dat wel natuurlijk – wijzen op de hypotheekmogelijkheden van hun lokale SNS Bank. Die clubs en nijvere zelfstandigen krijgen van SNS alvast wat cheques (met € 250 korting op de afsluitprovisie), zodat “de hypotheekprospect” de weg naar de SNS Bank beter kan vinden. Die cheques zijn overigens niets waard wanneer de marketeers van SNS weer eens een actiemaand hebben afgekondigd waarin de afsluitkosten op nul zijn gezet. Aan korting op een dienst die geen geld meer kost, heb je namelijk niks.

De commerciële intenties van SNS Bank zijn wel duidelijk. Maar naar het voordeel voor de klant kan lang worden gezocht. “Het maakt toch niets uit”, zegt SNS. “Het gaat er uiteindelijk toch alleen om dat die klant een goed advies krijgt?”

Ja, beste SNS, maar goed advies mag-ie evengoed verlangen, ook zonder dat pak ‘m beet € 1.500 “aanbrengprovisie” naar de plaatselijke korfbalclub gaat. Is € 1.500 minder rente betalen misschien een optie?

We zitten in een tijd waarin ernstige twijfels bestaan over de kwaliteit en integriteit van financiële dienstverleners. Een tijd waarin een Adviescommissie Toekomst Banken bij monde van voorzitter Cees Maas roept dat banken het antwoord op de crisis kunnen geven door de klant centraal te stellen. Een tijd ook waarin de overheid een “passende” beloning eist voor diensten en een tijd waarin de consument meer dan ooit waar voor zijn geld vraagt. In zo’n tijd sust SNS Bank de ophef door het tipgeld te maximeren op € 1.250. In zo’n tijd schermt SNS met de naam Rode Kruis om de onschuld van de regeling aan te tonen. En in zo’n tijd wimpelt de bank de eigen verantwoordelijkheid deels af door te zeggen dat tipgelden al jaren worden betaald en hullie van Rabo en ING het ook doen.

Inderdaad, bij SNS begrijpen ze het niet.

hdrost@kluwer.nl