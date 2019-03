Een opmerkelijk berichtje dat in het noorden van het land voor wat commotie zorgde. De Aegon-directie werd erdoor verleid om de tussenpersonen in een vervolgmail nog wat uitleg te geven. Daarin staat dat het ontslag nodig is “om onze dienstverlening te optimaliseren”. Een opbeurende mededeling voor Piet en die 39 andere weggebonjourde Aegon-medewerkers. Voor de kwaliteit van de dienstverlening is het beter dat u Aegon verlaat, dat is feitelijk de boodschap.

’t Valt misschien in de categorie klein leed, en Piet zal het over enkele weken vast een zorg zijn, als hij lekker zijn bootje klaarstoomt voor het zomerseizoen op de Friese meren, maar wrang blijft het. Als Aegon dan toch een verklaring geeft, kan beter kostenbesparing als motief worden genoemd. Dat past wat beter bij de Aegon-slogan ‘Eerlijk over ‘. Een gedurfde en goede campagne, dat moet gezegd. Maar die vereist wel dat die twee woorden in alle uithoeken van het bedrijf de leidraad voor het handelen zijn. Anders werkt het averechts.

De Haagse concurrent Nationale-Nederlanden stuurde het intermediair ook een brief. “Dit betekent dat wij de provisie niet mogen betalen en u deze niet mag ontvangen”, luidde die boodschap. Het gaat om ‘segmentprovisie’ die NN over 2009 heeft toegezegd aan tussenpersonen die individuele leven- of pensioenpolissen met een oranje kleur verkochten. Die extra provisie, grofweg een kwart van de totaal uit te keren provisie, zou het intermediair ‘verdienen’ vanwege zijn kwaliteit en omvang van het kantoor. Die kwaliteitscriteria moet NN trouwens nog opstellen. De simpele aanwezigheid van zes personeelsleden volstond al voor het extraatje.

Natuurlijk was ‘segmentprovisie’ een verhullende term voor het door de AFM verboden woord ‘volumebonus’. Nadat de verkoopprikkel een jaar zijn werk heeft kunnen doen, ontdekt NN opeens de eigen vluchtroute. Uit angst voor een boete blijft de provisie in eigen zak. Hoeveel tussenpersonen nu kunnen fluiten naar hun centen en hoe vol de zak ‘segmentprovisie’ zat, weigert NN te zeggen. Ja, transparantie is een groot goed.

Op omzet gebaseerde bonussen voor eigen personeelsleden keert het door de staat gesteunde ING over 2009 overigens wél gewoon uit. Daar geldt: contract is contract, ‘wat er ook gebeurt’. Die reclameslogans ook, ’t blijft lastig ze consequent na te leven.

hdrost@kluwer.nl