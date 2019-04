Ik zie het al: als ik toch niet slaag als journalist, kan ik altijd nog de politiek in. Een rijtje suggestieve vragen onder elkaar zetten, ja, dat lukt nog wel. Deze maand was de assurantiewereld weer eens het lijdend voorwerp. Het PvdA-duo Staf Depla en Mei Li Vos had hele zinnen geformuleerd met onder meer woorden als provisie, tussenpersoon, niets waard, uit de zak geklopt, onbestaanbaar en oplichting.

Werkelijk geïnteresseerd is het duo kennelijk niet in het onderste uit bijvoorbeeld de woonlasten-, letselschade- en woekerpoliskan. Zij zijn namelijk ervaren genoeg om te weten dat de minister over enkele weken zal volstaan met wat obligate antwoorden. Niet zo vreemd ook, als de meeste antwoorden de voorbije maanden al eens door de AFM of Wouter Bos zelf gegeven zijn.

Het PvdA-duo schijt derhalve even vluchtig de assurantieboot onder en vertrekt weer. Hun gekrijs om een “schoon schip” komt, in andere termen, overeen met de wens van Rob Groenemeijer: “de sector moet afrekenen met het verleden”. Maar wat deed hij bij de aftrap van branchevereniging Adfiz? Klagen dat “de sector wordt afgeschilderd als derderangs kermis, waar commerciële media de enige winnaars zijn van het prijsschieten”.

Zonder zere plekken zijn er ook geen vingers die erop worden gelegd! Het in de bedrijfstak zo verfoeide Tros Radar belichtte de afgelopen weken maar weer eens de letselschadepraktijk en de woekerpolisaffaire. Dat de Ombudsman Financiële Diensten geen onderscheid schijnt te maken tussen “2,5% van het jaarrendement” en “2,5% van de poliswaarde” is niet eerder door NVA en/of NBVA geconstateerd. Daar was wel reden voor, al was het maar uit eigenbelang. Immers, de verzekeraars hebben de zwartepiet van de torenhoge kosten eenvoudig in handen van de tussenpersonen gedrukt.

Om de link met de politiek nog maar eens te leggen: uit klantbelang kan brancheorganisatie Adfiz gaan denken aan de instelling van een eigen ‘wetenschappelijk bureau’. Die kan het prijsschieten met feiten afweren en producten van verzekeraars tot op het bot fileren. Daarmee kan Adfiz de advieskwaliteit van het intermediair opkrikken en de eigen positie helder maken. Wellicht klaart zo ook het imago wat.

In dat kader kunnen de verzekeraars hun hele programma ‘Vernieuwen’ wel in de open haard gooien, als niet snel een einde wordt gemaakt aan de praktijken rond letselschades. Daarmee vergeleken is een derderangs kermis namelijk nog een fraai tafereel, zo toonden “de commerciële media” maar weer eens aan.

