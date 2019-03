Besmettelijk

Met het eerste dossier ben ik snel klaar. De auto van deze klant is, terwijl hij vóór de deur geparkeerd stond, bewerkt met een onbekend scherp voorwerp. Er is van alles in de lak gekrast, behalve uiteraard de naam van de dader. Hoewel veel mensen denken van wél, valt deze schade níet onder de dekking van het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds vergoedt uitsluitend schade veroorzaakt door gemotoriseerde voertuigen.

De andere twee schades voldoen wél aan de gestelde criteria. Er is schade: veroorzaakt door een (onbekend) motorrijtuig én er zijn getuigen. Nadat ik de klanten heb gevraagd zo snel mogelijk aangifte bij de politie te doen (en een klein buurtonderzoek te starten) download ik de papieren. Verzoek om schadevergoeding, schadeaangifteformulier en een formulier voor de getuigenverklaring. De hele procedure is netjes te volgen via de website van het Waarborgfonds. De klanten zelf hebben inmiddels een afspraak gemaakt bij hun vaste garages alwaar een expert de schade zal komen opnemen. Beide voertuigen zijn volledig casco verzekerd. Tot zover lijken de gevallen identiek.

Toch is er een groot verschil. Klant één is verzekerd bij maatschappij X en klant twee bij Y. Maatschappij X staat bekend als een prima club. Snel, vriendelijk maar wél een beetje rechtlijnig. “Wij regelen alles bij het Waarborgfonds,” laten ze direct per mail weten. “Maar we incasseren wél € 250 eigen risico Waarborgfonds bij de klant.” Maatschappij Y daarentegen is minder snel.

Hun bevestiging komt pas na een week. Wanneer ik vraag wanneer ze € 250 eigen risico gaan incasseren is het even stil. “Eigen risico?” herhaalt de schadebehandelaar. “Nee hoor, als de klant gewoon naar een garage uit het samenwerkingsverband gaat, dan is er geen sprake van een eigen risico.”

En dan is het mijn beurt om stil te vallen. “Maar als u de schade op het Waarborgfonds verhaalt, blijft ú met een gat van € 250 zitten,” zeg ik. Een verzekeringsmaatschappij die cadeautjes uitdeelt; dat ben ik niet gewend. “Kost dat de klant geen no-claim dan?” De schadebehandelaar legt uit dat dit niet het geval is. “U moet het zo zien,” zegt hij. “De klant moet best veel moeite doen om een schade vergoed te krijgen door het Waarborgfonds. En wanneer het fonds dan uitkeert, scheelt dat ons een claim. Daar willen wij iets tegenoverstellen. Geen eigen risico dus.”

Terwijl ik de telefoon neerleg, kijk ik naar de twee dossiers op mijn bureau: € 250. Een klein verschil in geld. Maar een groot verschil in benadering.

evuijsters@kluwer.nl