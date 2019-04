Steeds vaker richten meer assurantiemarketeers hun pijlen op vrouwen. Dat levert leuke, nieuwe namen op als Eve & Co (Delta Lloyd) en Queens (De Goudse). Eerder bood Generali al een speciale autopolis voor vrouwen op de website zijrijdtbeter.nl. Deze aanbieders hebben zich allemaal in meer of mindere mate laten inspireren door het Britse Sheila’s Wheels. Dit label van internetverzekeraar Esure stortte zich drie jaar geleden op de zogeheten ‘pink insurance’ en sprak toen de verwachting uit, dat in 2010 één miljoen Britse vrouwen er een autoverzekeringen zouden hebben gesloten. Concrete verkoopcijfers heeft het bedrijf daarna nimmer meer genoemd; die één miljoen zal wel niet worden gehaald.



Vrouwen moeten zich onder meer vanwege de prijs tot deze ‘vrouwaanbieders’ aangetrokken voelen. Een lagere premie is gerechtvaardigd “vanwege de bewezen superioriteit wat betreft veiligheid en verantwoordelijkheid aan het stuur”, zo zei Sheila het ooit. Toch doen de lagere premies wat vreemd aan, nu Europese en nationale wetgeving juist dit jaar een einde hebben gemaakt aan speciale vrouwentarieven. Maar omdat ‘Onna & Co’ de spaarzame mannen die zich aanmelden niet zullen weigeren, schijnt het wel door de wetgevingsbeugel te kunnen.



Het is trouwens de vraag hoe lang de schadestatistieken en dus de premies gunstiger zijn voor vrouwen. Ik ken steeds meer vrouwen die zich gedragen en dus ook rijden ‘als een kerel’. Dat kan zich in schadecijfers gaan vertalen, waardoor deze krenten in de pap wel eens een nare nasmaak kunnen gaan geven.



Maar belangrijker dan de premie is dat de producten en diensten vrouwen tot de verbeelding moeten spreken. Echter, veel verder dan een ‘handtasdekking’ is dit alles nog niet gekomen. Of het moet de opblaasman zijn, die polishouders van Sheila’s Wheels op de bijrijdersstoel kunnen zetten als ze ’s avonds alleen in een auto rijden. Want dat geeft de dames een veilig gevoel.



De jongste Nederlandse initiatieven bieden op dit front evenmin iets nieuws. Zo stelt Queens dat vrouwen hechten aan service en gemak. “Ze willen helemaal niet zelf onder de motorkap duiken en ook geen olie bijvullen.” Nou, daar hoef je geen vrouw voor te zijn, hoor! En Eve & Co praat over vrouwelijke wensen zoals onafhankelijkheid, flexibiliteit, zekerheid, zorg (voor kinderen) en vrijheid om een droom te realiseren. Wel, ondanks mijn masculiene aard zijn deze wensen ook mij niet zo vreemd.



Bedrijven die bij voorbaat al de helft van de bevolking uitsluiten, moeten wel met onderscheidende proposities op de proppen komen. Anders haakt die andere 50% uit zichzelf snel af.