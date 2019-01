Alleen al het afgelopen jaar zijn maar liefst vijfduizend mensen in het ziekenhuis behandeld na een ongeval in de tuin. En daarbij, een hobby kan gestolen worden. Of beschadigd raken. Zoals in het geval van onze verzekerde meneer Visser. Meneer Visser had ook een hobby; hij hield van de hengelsport. Maar zijn vrouw had er wat minder mee. “Al die rommel,” mopperde ze, wanneer ze weer eens in een vishaakje was gestapt.

Om de lieve vrede te bewaren had meneer Visser uiteindelijk een deel van zijn hobbygerei opgeslagen in de loods van zijn vriend meneer Zeilmans. Zeilmans had ruimte genoeg (hij gebruikte de loods slechts voor wat rommel en voor zijn boot). Als tegenprestatie bood Visser zijn hulp aan toen Zeilmans enkele maanden later de loods zou gaan opruimen. Samen gingen ze aan de slag. Eerst sjouwden ze de hobbyspullen van Visser naar buiten, daarna wat klusmateriaal, planken en gereedschap. En ten slotte bracht Zeilmans zijn boot (een catamaran; ook een hobby) voorzichtig naar buiten.

Ze werkten hard en tegen de avond was de ruimte weer spic en span. Terwijl Zeilmans nog een laatste hand legde aan het sorteren van zijn gereedschap, besloot Visser alvast de boottrailer (inclusief boot) naar binnen te rijden. Helaas had hij niet gezien dat Zeilmans inmiddels de roldeur een stuk had laten zakken. En daar komt bij dat achteruit rijden met een trailer een vak apart is; zeker als de zon in je ogen schijnt. En ja hoor, Visser reed met boot en al door de roldeur. Gevolg; schade aan de roldeur en schade aan de boot.

Visser werd aansprakelijk gesteld; er was tenslotte sprake van een onrechtmatige daad. Gelukkig was hij goed verzekerd en ik was dan ook erg verbaasd toen de uitkering op zich liet wachten. Wat bleek; keer op keer werden er brieven naar meneer Visser en meneer Zeilmans verzonden. Steeds met min of meer dezelfde vragen. “Of de schadebehandelaar kan niet lezen óf hij speelt een vervelend spelletje”, schamperde een collega die zich op mijn verzoek in de zaak had verdiept. Een brief op poten en een goed gesprek later, werd de schade alsnog snel afgewikkeld. Tevreden borg ik de papieren op in de map ‘afgehandelde schades’. Kijk, dat is dan weer míjn hobby.