Maar of iZio nou een ‘betere opvolger’ is, is zeer twijfelachtig. Het nieuwe internetlabel komt uit de Waalwijkse koker van Nationaal Spaarfonds (NSF). Dit kleine broertje van Ohra woelde twee jaar geleden nog wat grond om met het uitvaartlabel ‘Pimpmygrave’. Dat werd snel weer ten grave gedragen. NSF gold toen nog als hét uitvaartlabel van de Delta Lloyd Groep. Ook daar is anno 2008 weinig meer van te merken.



Wat bezielt dezelfde Delta Lloyd Groep met de lancering van iZio? Het is een prangende vraag die opkomt. Het concern beschikt immers over een erkend direct writer in de vorm van Ohra. Als één label succesvol zou moeten kunnen worden op internet, dan geldt dat binnen dit concern voor Ohra. Hoewel, met de combinatie van internet en persoonlijk advies heeft Lancyr minstens zo veel potentie. Waarom dan toch een nieuwe iZio-hengel in dezelfde vijver gooien?



Eén reden geeft de nieuwe internetverzekeraar zelf. Door alles via internet af te handelen en een pakket van zeven particuliere schadeverzekeringen te bundelen, schijnt een reductie van 40% op de premie mogelijk te zijn. Een snelle rekensom op de site van Ohra, waar alle iZio-polissen eigenlijk vandaan komen, levert zelfs een premiekorting van 50% op. Ohra zou zijn eigen klanten natuurlijk ook zo’n aantrekkelijk ‘bundeltje’ kunnen aanbieden, maar dat zou betekenen dat de helft van de marge wordt ingeleverd. En Ohra Schade maakt jaarlijks zo’n € 25 mln winst, dus tel uit uw verlies!



De prijsstelling van direct writers is kennelijk niet zo scherp als onder meer Ohra zelf vaak beweert. Discutabel is voorts de claim van iZio dat alleenstaanden en gezinnen met de ‘Basisbundel’ alleen verzekerd zijn waar ze voor verzekerd móeten zijn. Zeker bij rechtsbijstand-, ongevallen- en uitvaartdekkingen kunnen vraagtekens worden gezet bij de noodzaak. Tot slot heeft iZio nog een “zeer concurrerende” autoverzekering in huis. Maar die kan alleen in combinatie met de pakketpolis worden gesloten. Ja, op dat soort verplichte combinaties zit de internetgeneratie echt te wachten!



Het met Delta Lloyd samenwerkende intermediair moet hier toch hoofdschuddend naar kijken. Het wordt nog wranger als je bedenkt dat Delta Lloyd nog geen maand geleden zelf hardop stelde 25% duurder te zijn dan vergelijkbare (intermediair)verzekeraars. Onder meer een personeelreductie van zo’n 70 tot 140 fte moet de kosten drukken en de weg openen voor scherpere premies.



Is het niet veel gemakkelijker om wat polissen uit de Ohra-winkel te lenen en daar het label Delta Lloyd én een ander prijsstickertje op te plakken? iZio denkt er in elk geval “de goedkoopste en nummer één internetverzekeraar van Nederland” mee te worden. Misschien kan Delta Lloyd zo wel de nummer één intermediairverzekeraar van Nederland worden. Of is dat te goedkoop?



Henri Drost