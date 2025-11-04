Gesponsord ASN Bank biedt intermediair groene handvatten

De verduurzaming van Nederlandse koopwoningen is in volle gang. Daarbij draait het niet alleen om energiebesparing, zegt Annelieke Oort-Oerlemans, expert wonen bij ASN Bank. "Laten we dit begrip verbreden met klimaatadaptatie en vergroening. Daar ligt ook voor het intermediair een belangrijke kans om zich te onderscheiden en klanten vooruit te helpen."

Verduurzaming van de woningvoorraad is volgens Oort-Oerlemans een collectieve opgave. “Er zijn zoveel partijen betrokken bij een woningaankoop of verbouwing. Samen kunnen we het verschil maken.” ASN Bank richt zich daarom niet alleen op financiële producten, maar ook op kennisdeling en samenwerking met het intermediair.

De afgelopen jaren is verduurzaming een vanzelfsprekend onderdeel geworden van hypotheekadvies, merkt ze. “Tien jaar geleden ging het daar veel minder over. Nu kun je geen goed financieel advies meer geven zonder het energielabel mee te nemen.”

Klimaatadaptieve maatregelen meefinacieren

Toch is er volgens haar nog veel te winnen in de verbreding naar klimaatadaptatie – het aanpassen van woningen aan de gevolgen van het veranderende klimaat. Vergroening helpt daarbij. “Extreem weer zorgt vaker voor wateroverlast of juist hitte. Bomen en planten rond de woning zorgen ervoor dat neerslag beter wordt opgenomen. Ook hebben ze door schaduw en verdamping een verkoelend effect. Dat raakt direct aan wooncomfort en financiële risico’s.”

Annelieke Oort Oerlemans: "Bij ASN Bank zijn we sowieso aan het verbreden. Dat betekent dat we ons nog steeds inzetten voor een duurzamere toekomst én voortbouwen op de expertise in wonen van BLG. "

ASN Bank breidde daarom haar aanbod uit: sinds vorig jaar kunnen ook klimaatadaptieve maatregelen gefinancierd worden met het leningdeel ASN Duurzaam Wonen . “Dat klinkt misschien technisch, maar het betekent gewoon dat klanten een lagere rente krijgen over het deel van de hypotheek dat ze besteden aan vergroening, zoals een groen dak, groene gevel of tuinbeplanting.”

Nieuwe kansen voor intermediair

Volgens Oort-Oerlemans is het onderwerp klimaatadaptatie nog relatief onbekend. “Daar ligt voor ons ook echt een taak om te laten zien wat er speelt en wat er al mogelijk is. “Wie nu al meebeweegt, kan zich echt onderscheiden. Mensen vinden het prettig als hun adviseur meedenkt over betaalbaarheid en leefbaarheid: hoe maak ik mijn huis comfortabel en beter bestand tegen weersextremen? Dat zijn vragen die bij een grote groep leven.”

We willen kennis delen op een manier die aansluit bij de adviespraktijk”

Om hypotheekadviseurs te ondersteunen, ontwikkelt ASN Bank praktische hulpmiddelen. Zo is er een gedetailleerd overzicht dat laat zien voor welke klimaatadaptieve maatregelen klanten ASN Duurzaam Wonen kunnen afsluiten, inclusief toelichting en voorwaarden. Ook werkte de bank samen met Naturalis aan een e-learning over groene daken. “We willen kennis delen op een manier die aansluit bij de adviespraktijk. Zo noemen we bijvoorbeeld graag de Groene Subsidiewijzer , waarmee adviseurs klanten kunnen wijzen op (lokale) subsidies en financieringsopties voor vergroening.”

Adviseur als gids

Juist die persoonlijke benadering maakt het intermediair onmisbaar, benadrukt Oort-Oerlemans. “Wij kunnen als bank producten en campagnes ontwikkelen, maar alleen adviseurs weten wat bij hun klanten past. Zij staan dicht bij de mensen, kennen hun situatie en omgeving, en kunnen als gids de juiste richting wijzen.” Daarom zoekt ASN Bank actief de dialoog met het intermediair. “We blijven in gesprek om te horen wat er speelt in de praktijk en wat adviseurs nodig hebben. Zo willen we vanuit hun feedback onze tools en proposities verbeteren.”

Wij kunnen als bank producten en campagnes ontwikkelen, maar alleen adviseurs weten wat bij hun klanten past”

Dat de aanpak aanslaat, blijkt: tijdens HypoVak 2025 ontving ASN Bank de Groene Lotus in de categorie Hypotheekverstrekker Middelgroot. “Een mooie erkenning,” zegt Oort-Oerlemans. “Juist omdat het adviseurs zijn die op ons hebben gestemd. Het laat zien dat we samen op de goede weg zijn.”

