Nieuw bestuur moet Register voor Risicodeskundigen nieuw leven inblazen

Het Register voor Risicodeskundigen kende de afgelopen jaren weinig dynamiek, zo stellen zij zelf. Met de benoeming van een nieuw bestuur hoopt de organisatie, die beheerd wordt door het NIVRE, daar verandering in te brengen met kwaliteit, kennisdeling en zichtbaarheid als belangrijkste speerpunten.

Het ontbreken van een actief bestuur, zorgde er volgens NIVRE voor dat het register gaandeweg haar kracht verloor. Het nieuwe bestuur wil nu onder andere seminars gaan organiseren. Jurjen Burghgraef is aangesteld als nieuwe voorzitter van het register. Maick Arendsen en Dirk Groenveld worden beide bestuurslid.

Kennismaken

Jurjen Burghgraef is eigenaar en directeur van JB Risicobeheer. Hij is sinds 2004 actief als risicodeskundige en medeoprichter van het risico-inspectiebureau Burghgraef van Tiel & Partners.

Maick Arendsen is risicodeskundige Agrarisch en bouwkundig schade-expert bij Lengkeek. Daarnaast heeft hij in verschillende werkgroepen gezeten, zowel bij Lengkeek als bij het Verbond van Verzekeraars.

Dirk Groenveld is al twintig jaar risicodeskundige bij Univé Noord-Holland. Daarvoor heeft hij ook nog gewerkt als schade-expert en taxateur.

Visie van de voorzitter

Als voorzitter van het register hoopt Burghgraef de positie van het NIVRE Register-Risicodeskundige te versterken: “Het vak is nu nog onbeschermd: iedereen mag zich risico-inspecteur noemen. Maar de titel NIVRE Register-Risicodeskundige moet gaan staan voor kwaliteit, net zoals bij de NIVRE Register-Experts.”

Plan de campagne

Het nieuwe bestuur gaat de komende tijd investeren in het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten en het zichtbaar maken van de waarde van risicodeskundigen.