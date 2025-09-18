Colinda Rosenbrand stopt als directeur brancheorganisatie OvFD

Na zestien jaar stopt Colinda Rosenbrand als directeur van de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD). Sinds de oprichting van de organisatie in 2009 was zij al betrokken. Wie Rosenbrand opvolgt, is nog niet bekend. De dagelijkse taken van de directie worden de komende tijd waargenomen door het bestuur van de OvFD.

Rosenbrand linkt haar vertrek aan de uitvoering van het nieuwe beleidsplan van de organisatie voor de periode 2025-2028. “Dat maakt dit voor mij een natuurlijk en organisch moment om het stokje door te geven. Na zestien intensieve en waardevolle jaren is het tijd voor nieuwe energie in de organisatie – en voor mij persoonlijk om ruimte te maken voor nieuwe uitdagingen.”

Beleidsplan

De OvFD bereidt zich momenteel voor op de verdere uitvoering van het nieuwe beleidsplan 2025–2028. In dit plan krijgt de nieuwe directie straks ruimte om met nieuwe inzichten de toekomst van de organisatie vorm te geven.

Wie Rosenbrand opvolgt als directeur van de OvFD moet nog blijken: de brancheorganisatie voor de onafhankelijke hypotheekmarkt geeft aan de werving hiervoor binnenkort op te starten. Tot die tijd neemt het bestuur, onder leiding van voorzitter Christian Dijkhof, de dagelijkse taken van de directie op zich.