Leden vakbond De Unie stemmen tegen cao-eindbod ASR

68 procent van de ASR-medewerkers die lid zijn van vakbond De Unie, heeft tegen het cao-eindbod van de verzekeraar gestemd. Dertig procent stemde voor, de rest onthield zich van stemming. Volgens De Unie hebben leden van andere vakbonden ook in meerderheid tegen het eindbod gestemd.

Dit betekent dat de vakbonden unaniem niet akkoord zijn met het laatste, eenzijdige voorstel van ASR. De Unie en de andere vakbonden hebben de verzekeraar hiervan op de hoogte gesteld en wachten nu de reactie van ASR af.

Reactie ASR

ASR reageert op dit nieuws: "Het klopt dat de leden van de vakorganisaties het eindbod van ASR niet met een meerderheid hebben gesteund. Dat betekent dat de huidige cao van kracht blijft. ASR beraadt zich op vervolgstappen."

In een gesprek naar aanleiding van de halfjaarcijfers van ASR gaf CEO Jos Baeten in augustus tegenover AM op zijn beurt aan dat de bestuurlijke onrust bij FNV de onderhandelingen ook niet bepaald bespoedigt. En dat hij de indruk krijgt dat andere bonden anders naar de voorstellen van ASR kijken. Dat laatste blijkt in ieder geval niet uit de stemming onder de medewerkers die lid zijn van De Unie.

Negatief oordeel FNV

In juli kwam vakbond FNV al met een reactie op het eindbod van ASR. De bond vond de loonsverhoging die ASR voorstelde te mager en de pensioenregeling 'niet goed'.