Guitjens Verzekeringen groeit zonder 'traditionele' overnames

In 2021 gaf Rick Guitjens, CEO van Guitjens Verzekeringen, nog een interview aan AM waarin hij trots vertelde met zijn kantoor geen overnames te doen en tóch te groeien. "Ik heb mezelf daarover toch in de spiegel moeten aankijken", vertelt Guitjens nu. Met zijn kantoor is hij momenteel juist wel aan het overnemen, maar niet op een gangbare manier. "Ik heb nog niemand ontmoet die het op deze manier doet."

“In 2021 was ik nog van mening dat overnames doen en kwalitatief groeien niet samengaan”, vertelt Rick Guitjens. “Inmiddels hebben we in onze workflow en software juist ruimte gebouwd om soepel overnames te doen. We hebben lang gebouwd en geschaafd aan automatische processen, daardoor hebben we veel ruimte aan de voorkant. De overnames gaan daarom niet ten koste van de klant.”

Focus op passie

Wat de over te nemen kantoren betreft is Guitjens Verzekeringen geïnteresseerd in kleine intermediairs in de regio Eindhoven. Ze hebben een manier ontwikkeld waarbij ze eerst de zakelijke verzekeringen van het intermediair overnemen en pas een paar jaar later de particuliere portefeuille(s).

Guitjens: “Bij kleine kantoren merken wij vaker een passie voor hypotheken en de daarbij behorende verzekeringen dan voor bijvoorbeeld schadeverzekeringen. Door onze manier van overnemen, halen we de schadeverzekeringen bij zo’n kantoor weg, waardoor die adviseur zich kan blijven focussen op zijn passie.”

Kantoor uit de buurt

Ook ondernemers die in één keer een exit willen maken, kloppen bij Guitjens aan. "Alleen vinden sommigen zichzelf nog net te jong om direct te stoppen. Anderen vinden het werk gewoon nog te leuk. Door onze manier van overnemen, kan een ondernemer nog twee tot drie jaar doen waar zijn passie ligt. Daarna nemen wij het van hem of haar over.”

De CEO schetst een situatie waarin een kantoor bij hem uit de buurt erachter kwam dat ze met alleen hypotheken al genoeg verdienden. “Toen heeft de ondernemer de schadeverzekeringen, die hij er altijd al naast deed, aan ons verkocht.”

Flinke groei

Als organisatie groeit Guitjens Verzekeringen jaarlijks zo’n twintig tot dertig procent. “Na een overname zien we vaak een stijging van de opbrengst die neerkomt op zo’n vijf tot tien procent.” Een heel overnameproces voor 'maar' vijf tot tien procent groei lijkt heftig, maar Guitjens ziet dat toch anders: “Ons hele bedrijf is ingericht op schadeverzekeringen, dus voor ons is het integreren van nieuwe verzekeringen ontzettend makkelijk.” En, zoals eerder gezegd, heeft het familiebedrijf haar workflow en software goed op orde.

Om de bedrijfsvoering niet onder druk te zetten, ziet Guitjens het overnemen van kantoren tot een half miljoen euro aan commissie als de bovengrens. Ook is het niet zo dat het verzekeringsbedrijf iedere dag druk op zoek is naar kantoren om over te nemen. Concurrentie vreest hij daarom ook niet: "Vooral omdat wij ons specifiek focussen op de regio Eindhoven."

Top 100 Intermediair

Of Guitjens Verzekeringen met deze strategie solliciteert naar een plek op de AM Top 100 Intermediair ? “Een paar jaar geleden leek dat nog heel ver weg, maar nu zitten we op de anderhalf miljoen euro omzet. Dus we komen steeds wat dichterbij.”