Groep overstekende eenden 'wint' van verzekeraar

Dat je als automobilist afstand moet houden tot je voorganger leer je al tijdens de eerste autorijles. Want wie achterop een voorganger knalt is vrijwel altijd schuldig. In een letselschadezaak bij de rechtbank Oost-Brabant zette een bestuurder die op een voorganger botste waardoor deze gewond raakte, toch de nodige vraagtekens bij deze regel. Want de voorste auto had ook over de groep eendjes heen kunnen rijden in plaats van te remmen. Dat de voorste remmer vervolgens gewond raakte door een kop-staart-botsing die hij zelf veroorzaakte is dus eigen schuld.

Laten we direct bij de uitspraak beginnen. Want een andere ‘algemeenheid’ is dat het beter is om maar niet te remmen voor dieren die plotseling oversteken, zeker als er een kans is dat er een mens gewond raakt. Maar de rechtbank van Oost-Brabant bevestigt dat je als voorste autobestuurder altijd mag remmen voor dieren. Als er vervolgens een kop-staart-botsing ontstaat is dat hoe dan ook de schuld van de achterste auto.

Langlopende zaak

De rechter spreekt over de algemene bekendheid dat dieren nu eenmaal dieren zijn en dus onvoorspelbaar gedrag vertonen: “Het is algemeen bekend dat een voorganger plotseling kan remmen voor overstekend verkeer/overstekende dieren. Geen eigen schuld bestuurder voorste auto.”

Toch was deze uitspraak geen kat in het bakkie. De kwestie kwam begin december 2022 al bij de Kantonrechter binnen, werd mondeling behandeld, waarop de Kantonrechter aangaf niet bevoegd te zijn hierover te beslissen. Zo belandde de zaak bij de kamer voor andere zaken, bij de Rechtbank dus. Uiteindelijk sleepte deze principekwestie nog bijna drie jaar voort.

Dashcam

Het geschil ontstond in de avond van 30 maart 2022, de eiser reed in het donker met zijn auto buiten de bebouwde kom op een 80 km-weg waar de adviessnelheid 60 km/u was. Op een gegeven moment stak er een groepje eenden over en remde hij om vervolgens aangereden te worden door de gedaagde, die verzekerd was bij Achmea. Dus aan de orde was de vraag of Achmea aansprakelijk was voor de schade die de eendenredder als gevolg van het ongeval heeft geleden. De man hield aan het ongeluk een scala aan lichamelijke klachten en beperkingen over en claimde een materiële schade van in ieder geval € 13.414,31.

Een hele nauwkeurige analyse van het ongeluk was mogelijk omdat deze voorste bestuurder een dashcam had die het hele voorval had vastgelegd op video. Door te kijken naar de tijdcodes was te concluderen dat de gedaagde, de achterste auto, niet te hard reed. Maar tevens was duidelijk dat hij zich niet aan de adviessnelheid hield, die ter plekke op 60 km/u lag. Hij heeft niet op tijd kunnen remmen of uitwijken en knalde op zijn voorganger. Uit de analyse van remafstanden en stoptijden blijkt volgens de rechter dat de man simpelweg een te korte volgafstand heeft gehouden.

Adaptive cruise control is geen excuus

De gedaagde, die feitelijk door Achmea werd vertegenwoordigd, vond dat hij niet verantwoordelijk was. Want hij hield zich keurig aan de maximumsnelheid van 80 km/h en heeft zich aangepast aan de snelheid van zijn voorganger. De auto beschikte namelijk over adaptive cruise control en dat systeem heeft geen waarschuwing gegeven dat hij te dicht op de auto van reed. De adaptive cruise control zorgde er bovendien voor dat hij steeds voldoende afstand hield tot de voorste auto. Ofwel, het is de ‘eendenremmer’ die zelf een gevaarlijke situatie heeft veroorzaakt. Hij heeft niet pulserend geremd, maar een noodstop gemaakt.

De rechter maakte korte metten met dit verweer: “Een relevante verkeersnorm in deze zaak is artikel 19 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 waarin is bepaald dat een bestuurder in staat moet zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.”

Ofwel, adaptive cruise control of niet, de achterste bestuurder heeft op onzorgvuldige wijze aan het verkeer deelgenomen, waardoor hij tegen de auto is gebotst. “Het is voor de rechtbank onduidelijk gebleven in hoeverre dat systeem was ingeschakeld en hoe dat systeem precies werkt.”

De uitspraak valt uit in het voordeel van de overstekende eenden en de man die voor ze remde. Maar de schadeposten zijn volgens de rechter vooralsnog onvoldoende toegelicht en onderbouwd. “De rechtbank ziet ook onvoldoende grond om die kostenposten in deze procedure al te begroten.” De financiële afhandeling is nog niet ten einde, maar voor overstekende eenden in Nederland is de winst binnen.