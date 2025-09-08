Schaarwerker nam deel aan verkeer: Olympische schade voor WAM-verzekeraar

Nationale-Nederlanden hoeft als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking te bieden voor de schade die een zogeheten schaarwerker bij een zzp'er heeft veroorzaakt tijdens werkzaamheden voor de Olympische Spelen in Parijs. De Franse WAM-verzekeraar moet betalen, oordeelt de rechter.

Het bedrijf begeleidt grootschalige evenementen en heeft via YouSure bij NN een verzekering afgesloten voor bedrijfsaansprakelijkheid. De dekking voor schade door motorrijtuigen zit wat ingewikkeld in elkaar. Op de polis is schade uitgesloten door gemotoriseerde voer- en vaartuigen, maar de uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid als werkgever voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, waarvan de verzekerde geen eigenaar, bezitter of houder is en dat bij een ondergeschikte in gebruik is. Maar: "De [...] omschreven dekking geldt evenwel nimmer ter zake van de aansprakelijkheid voor schade waarvoor verzekeringsplicht bestaat krachtens de WAM of een analoge buitenlandse wet."

Olympische klus

Het bedrijf heeft in de aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs als opdrachtgever een zzp'er ingehuurd voor een klus die werd gedaan in samenwerking met Freezone Productions, een onderneming die zich richt op de technische productie van evenementen en het leveren van technische mensen. Beide bedrijven werkten voor hoofdaannemer Ssixx.

De zzp'er was betrokken bij het afwerken van een gantry - ook wel bekend als portaalkraan. Die bestaat doorgaans uit twee poten met een draagbalk en is bedoeld om zware gewichten te verplaatsen of apparatuur te dragen. In de sport kan een gantry dienstdoen om vaste camera's of registratieapparatuur te dragen, soms ook in combinatie met de functie van finishboog.

Voet bekneld

Het afwerken en bekleden van de gantry ging met een schaarhoogwerker van Loxam France die werd bestuurd door een medewerker van de opdrachtgever. Die zette de gantry onbedoeld in zijn achteruit, waardoor de achter het voertuig staande zzp'er klem kwam te zitten tussen de hoogwerker en een verticaal hekwerk. Zijn voet is zodanig bekneld geraakt dat die op meerdere plaatsen is gebroken. De man kan zijn zzp-werkzaamheden nog altijd niet uitvoeren en lijdt inkomensverlies.

Geen normaal verkeer

De vraag is nu welke verzekeraar dekking biedt voor de ontstane schade. De belangenbehartiger van de zzp'er heeft zowel de opdrachtgever als NN aansprakelijk gesteld. Hij erkent wel dat de hoogwerker een motorvoertuig is, maar stelt dat die WAM-verzekering betrekking heeft op deelname van het motorrijtuig aan het normale verkeer. En daarvan was volgens de belangenbehartiger geen sprake, omdat de hoogwerker ten tijde van het ongeval in gebruik was als werktuig. NN wijst echter de aansprakelijkheid af: de WAM-verzekeraar van de hoogwerker moet worden aangesproken, vindt de verzekeraar.

WAM-verzekeraar is nog zoek

Er volgt een kort geding om te bepalen wie nu dekking moet bieden. De voorzieningenrechter stelt vast dat de opdrachtgever tegenover de zzp'er aansprakelijk is voor het handelen van zijn medewerker en daarmee tevens aansprakelijk voor de schade die de zzp'er lijdt als gevolg van het ongeval. Alleen heeft het bedrijf nog niet tot erkenning van aansprakelijkheid willen overgaan uit vrees dat NN dekking op de AVB-polis zou kunnen weigeren. Er is al wel een voorschot van € 10.000 betaald.

Complicerende factor is dat nog steeds niet duidelijk is waar de hoogwerker van Loxam eigenlijk onder de (Franse) WAM was verzekerd. De rechter bepaalt dan ook als eerste dat het primair aan de zzp'er en zijn vertegenwoordiger is om die verzekeraar te achterhalen. NN wil daarbij behulpzaam zijn door internationale contacten in te schakelen.

Openbare weg niet vereist

De rechter oordeelt verder dat wel degelijk sprake is van 'deelname aan het verkeer' zoals bedoeld in de WAM. "Vast staat immers dat het ongeval is ontstaan doordat de hoogwerker, die op dat moment werd bestuurd door [een medewerker van de opdrachtgever], een stukje achteruit is gereden en daarbij op de voet van [de zzp'er] terecht is gekomen. Dat achteruit rijden kan niet anders worden geduid dan als 'deelname aan het verkeer'. Daarbij is niet van belang of [de medewerker] de bedoeling had achteruit te rijden of dat die manoeuvre het gevolg was van een door hem gemaakte fout."

En ook de activiteit van het bekleden van de gantry sluit nog niet uit dat er sprake is van deelname aan het verkeer, net als de stelling dat van WAM-dekking geen sprake kan zijn omdat er op het moment van het ongeval niet werd gereden op een openbare weg. "Daargelaten dat uit overgelegde foto’s duidelijk blijkt dat de hoogwerker zich op een weg bevond, miskennen [de opdrachtgever] c.s. dat het niet zonder meer vereist is dat een ongeval op de openbare weg plaatsvindt en dat ook het (tijdelijk) afgesloten zijn van een weg niet van doorslaggevend belang is voor de vraag of in een concreet geval WAM-dekking moet worden verleend."

Uitzondering gaat niet op

Uitkomst van het kort geding is dat het ongeval veroorzaakt is door een WAM-plichtig voertuig tijdens deelname aan het verkeer. De Franse WAM-verzekeraar moet dus worden opgetrommeld om dekking te bieden. De uitzondering op de WAM-uitsluiting die NN in de AVB-polis heeft staan, gaat hier niet op. Die geldt alleen als de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig dat in gebruik was bij een ondergeschikte (de werknemer dus) en waarvan de verzekerde als werkgever geen eigenaar, bezitter of houder was.

Tijdens de werkzaamheden was de opdrachtgever gerechtigd de hoogwerker te gebruiken en die kan daarmee als 'houder' van de hoogwerker worden aangemerkt, aldus de rechter. "In dat kader is nog van belang dat ter zitting door [de zzp'er] is toegelicht dat een aantal hoogwerkers door de hoofdaannemer op het terrein was geplaatst en beschikbaar werd gesteld voor (medewerkers van) [de opdrachtgever] en andere onderaannemers ter uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden."

Rechtbank Den Haag, 18 augustus 2025, gepubliceerd 29 augustus