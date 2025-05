Allianz kan ook bij hof opzet niet bewijzen bij verdachte Uber-aanrijding

Ook het gerechtshof in Den Haag vindt dat Allianz als verzekeraar van een huurbusje spijkers op laag water zoekt rondom de aanrijding met een Uber-taxi op koningsnacht 2019. Het hof acht niet bewezen dat er opzet in het spel was.

De taxi werd op een industrieterrein aangereden door een van rechts komend busje dat geen voorrang gaf. De zaak kwam in 2021 voor de rechter omdat Allianz zeven verdachte omstandigheden had gedetecteerd. Zo is de situatieschets op het aanrijdingsformulier heel anders dan de schade aan de auto's doet vermoeden, waren beide bestuurders eerder die dag al in elkaars nabijheid en zat de taxichauffeur voor zijn Mercedes vast aan een te duur leasecontract dat alleen bij total-loss-schade kon worden ontbonden.

Dit argument en nog vier andere argumenten gingen bij de rechter van tafel. In hoger beroep is het gerechtshof wat kritischer, want er volgen twee tussenarresten en getuigenverhoren waarin de taxichauffeur alle zeilen moet bijzetten om aan te tonen dat er echt geen sprake is geweest van opzet.

Eigen onderzoeker: taxi reed te hard

Het hof stelt voorop een aanrijding met forse schade en een zekere mate van letsel er in het algemeen niet op duidt dat degene die daarvan slachtoffer was, dit zou hebben beoogd. Maar de verdachte omstandigheden die Allianz naar voren brengt, vragen wel nader onderzoek.

Een van die omstandigheden is dat de taxi op de ongevalslocatie, een industrieterrein, veel harder reed dan de toegestane 50 kilometer per uur. Dat aspect gebruikt de taxichauffeur nu in zijn voordeel met een deskundigenrapport van Ongevallen Analyse Nederland (OAN). Dat concludeert dat de taxi inderdaad veel sneller reed dan toegestaan, mogelijk meer dan 80 kilometer per uur. Volgens OAN is het zeer onaannemelijk dat met een dergelijke snelheid een aanrijding wordt gesimuleerd, omdat de kans op aanzienlijk letsel dan toeneemt. Bovendien zorgde hekwerk voor verminderd zicht, zodat aannemelijk is dat busje en taxi elkaar pas op het laatste moment zagen. De taxichauffeur vervoerde verder maximaal vijf minuten voor de aanrijding nog passagiers, wat een geplande aanrijding minder waarschijnlijk maakt.

Het hof laat zich overtuigen door de onderzoeker: een opzetaanrijding bij een dergelijke hoge snelheid is niet gebruikelijk. "Het hof voegt hier nog aan toe dat het uitvoeren van een opzetaanrijding met hoge snelheid op een punt waar de beide voertuigen slecht zicht op elkaar hebben, des te minder waarschijnlijk lijkt."

Ook nu nog Uber-chauffeur

Maar de taxichauffeur was toch uit op een total loss? Nee, oordeelt het hof. Wat daarbij de doorslag geeft, is de verklaring van de chauffeur dat hij naast zijn werk in de IT als taxichauffeur wilde blijven werken. Dat doet hij ook nu nog, met een lease-Tesla. "Door Allianz is géén ander motief gesteld voor de opzetaanrijding dan dat [de chauffeur] van de taxi af wilde omdat hij een andere baan had gevonden. Een ander motief om de taxi te beschadigen laat zich ook niet goed bedenken."

Dan is er nog de rijbeweging van het busje: die sluit niet aan bij wat de bestuurder daarover heeft verklaard. "Het lijkt er dus op dat [bestuurder busje] om de één of andere reden niet de waarheid heeft gesproken. Omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat [de taxichauffeur] belang had bij een opzetaanrijding, en er geen concrete bewijzen zijn dat [de taxichauffeur] en [bestuurder busje] elkaar ooit hebben ontmoet, vormt dit enkele gegeven geen grond om van een door [bestuurder busje] en [de taxichauffeur] gezamenlijk uitgevoerde opzetaanrijding uit te gaan." Het aanrijdingsformulier blijkt overigens door de politie abusievelijk onjuist te zijn ingevuld, zodat ook dat geen gewicht in de schaal legt.

Merkwaardig is nog wel dat Allianz vergeefs de taximeter heeft opgevraagd: die bleek al te zijn verkocht, maar ook dat is geen aanwijzing dat de chauffeur de gegevens daarvan bewust in de procedure heeft achtergehouden.

Eigen schuld aannemelijk

Of de Uber-chauffeur eigen schuld heeft omdat hij te hard heeft gereden, komt aan de orde in de schadestaatprocedure. Daar lijkt het wel op, want het hof merkt als schot voor de boeg vast op dat ook de eigen onderzoeker van de chauffeur tot een hoge snelheid van tegen de 90 kilometer per uur komt. "Als getuige heeft hij verklaard dat het kan zijn dat hij harder reed dan hij dacht omdat hij met de gloednieuwe Mercedes die hij toen had soms niet merkte hoe hard hij reed. Het hof gaat er daarom van uit dat hij rond de 80 km/h reed."

Gerechtshof Den Haag, 18 februari 2025, gepubliceerd 6 mei