Gesponsord Minder administratie voor mkb: Risikoloos regelt loon en verzuim

Ondernemers zijn vaak veel tijd kwijt aan lastige HR-zaken. Met name voor kleinere mkb'ers kan dit een kostbare en stressvolle kwestie zijn. Risikoloos heeft zich tot doel gesteld die mkb'ers te ontzorgen. De totaaloplossing verzorgt voor werkgevers de betaling van personeel, een verzuimverzekering en - optioneel - zaken als transitievergoeding en ontslag.

“Bij ons is loonadministratie volledig inbegrepen”, zegt Mario van der Vleuten, adviseur bij Risikoloos . “Wij maken de loonstrook en de jaaropgave, we betalen de pensioenpremie één op één door, en nog veel meer. Kortom, alles wat met loonadministratie te maken heeft.”

Goedkoper en eenvoudiger

De combinatie van verlonen en verzuimverzekering, met optioneel transitievergoeding en ontslag erbij maakt dit product bij uitstek geschikt voor bedrijven die gebruikmaken van payrolling, weet Van der Vleuten. “Het scheelt ondernemers zo’n 10 tot 20 procent in loonkosten. En bij ons blijven de mensen gewoon op de loonlijst staan van het bedrijf zelf, van de ondernemer dus. Echter, zonder de bijbehorende administratieve rompslomp. Voor intermediairs is dit een belangrijk verkoopargument naar klanten toe.”

Als een werknemer ziek wordt, dan geeft de ondernemer dat in de app met een paar kliks door”

Dat geldt ook voor het gemak van de app. Dat merkt Van der Vleuten aan de feedback die hij van tussenpersonen krijgt. “Ons IT-platform zorgt voor eenvoud. Een klant heeft alles op één plek. Als een werknemer ziek wordt, dan geeft de ondernemer dat in de app met een paar kliks door en de rest gaat automatisch. Een tussenpersoon heeft daar verder totaal geen werk aan. Zo word je dus volledig ontzorgd.”

Geen ziektegeschiedenis

Wat met name de kosten kan drukken voor ondernemers is dat Risikoloos niet kijkt naar de ziekteverzuimgeschiedenis. “Normaliter moet jij de geschiedenis van de laatste drie jaar aanleveren. Als je dan net pech hebt gehad met een paar ziektes, dan wordt het een heel prijzig verhaal en schieten je premies omhoog. Wij kijken daar níet naar. Bij ons begin je met een nieuwe start. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.”

Risikoloos is nu een kleine twee jaar op de markt en groeit gestaag. Tekenend voor de acceptatie is de strategische samenwerking met Rabobank, die aangesloten ondernemers eenvoudig een financiering laat regelen.

Unieke elementen

Van der Vleuten rolt momenteel de propositie verder landelijk uit in een groeiend netwerk van louter professionele tussenpersonen. Voorlichting speelt daarin een hoofdrol. “Vaak weten tussenpersonen alles van verzuimverzekeringen en precies waar hun klanten behoefte aan hebben. Maar wij voegen daar enkele unieke elementen aan toe, bijvoorbeeld dat je ook als ondernemer zelf meeverzekerd kan worden. We geloven dat er naar zo’n propositie veel vraag is, en dat tussenpersonen hiermee een welkome boodschap meebrengen naar hun klanten.”

Vooral het feit dat wij geen ziekteverzuimingsgeschiedenis vragen, zien ze als een heel belangrijk item”

Vooral met verlonen heeft de gemiddelde tussenpersoon waarschijnlijk minder ervaring, daarom benadrukt hij dat dit product geen extra werk veroorzaakt voor adviseurs. “Het intermediair dat met ons samenwerkt, wordt volledig ontzorgd door Risikoloos zelf en onze samenwerkende HR-partners en salarisverwerkers.”

Zien is geloven

Omdat het een best wel nieuwe propositie betreft, steekt het bedrijf momenteel veel tijd in informatievoorziening, trainingen en ondersteuning. “Zien is geloven. Als ik een presentatie geef aan tussenpersonen, zie ik echt het kwartje vallen. Vooral het feit dat wij geen ziekteverzuimingsgeschiedenis vragen, zien ze als een heel belangrijk item. En - ook niet onbelangrijk – voor tussenpersonen staat er een aantrekkelijkere vergoeding tegenover dan wanneer ze voor een klant alleen een verzuimverzekering doen.” Natuurlijk beseft hij dat de praktijk soms best wat afwijkt van een training. “Bij vragen of bijzonderheden kunnen tussenpersonen daarom altijd gebruik maken van onze helpdesk. Problemen zijn er om op te lossen.”

Kwaliteitspartners

Van der Vleuten is ervan overtuigd dat het intermediair de komende tijd nog meer ondernemers over de streep gaat trekken. “Er worden al heel veel salarisstroken via ons verwerkt en diverse grote partijen zijn met ons in zee gegaan. We vragen veel aandacht voor onze propositie op beurzen en in de media om bekendheid te genereren bij de eindgebruiker. Zo zitten we bijna maandelijks bij Business Class van Harry Mens. Alle leads die uit onze inspanningen voortvloeien, zetten wij direct door naar onze partners. Onze dienstverlening is alleen verkrijgbaar via de samenwerkende tussenpersonen. Zo waarborgen wij de kwaliteit van de geleverde diensten en houden wij de service van dienstverlening hoog.”

Dit artikel is gesponsord door Risikoloos .