Drentse assurantieadviseur privé aansprakelijk voor oplichting De Goudse

De eigenaar van een adviesbureau uit Tynaarlo moet De Goudse ruim 116.000 euro aan onterecht ontvangen schadevergoedingen terugbetalen. De adviseur had twee medewerkers voor 100 procent arbeidsongeschikt gemeld, terwijl zij in werkelijkheid gewoon werkzaamheden uitvoerden. Als De Goudse zou bellen, waren medewerkers opgedragen om te zeggen dat de betrokken personen niet aanwezig waren. De rechtbank in Assen acht de man hoofdelijk aansprakelijk voor de schade.