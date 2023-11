Familiebedrijf Veldhuis Advies: 35 jaar Rijnlands ondernemen op de Veluwe

Als overmoedige VWO-student dacht Bob Veldhuis wel even burgemeester, minister-president of directeur van Shell te worden. De werkelijkheid bleek weerbarstiger. In plaats daarvan begon hij als eerste werknemer in het advieskantoor van zijn vader en werd hij door diens overlijden al vroeg ondernemer. Maar het hebben van een eigen bedrijf paste hem direct 'als een oude jas'. Binnenkort heeft Veldhuis Advies meer dan tachtig medewerkers in dienst en breekt het door de omzetgrens van tien miljoen euro heen.