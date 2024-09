Slot Letselschade en Monuta ontzorgen nabestaanden na ongeluk

"Ik klap mijn laptop dicht. Het was een intensieve dag die gepaard ging met vele emoties en ik voel mij voldaan. Ik zal het niet ontkennen: een goed gevoel. Dit is waarom ik mijn werk zo mooi vind." Advocaat Coen de Koning van Slot Letselschade vertelt waarom een uitvaartverzekering zo belangrijk is en hoe hij als letselschadespecialist samen met Monuta mensen nóg beter kan helpen.

“Vandaag heb ik met succes een groot bedrag verhaald voor Femke. Femke is 27 jaar en zwanger als haar vriend door een verkeersongeval om het leven komt. Zij staat er nu alleen voor bij de verzorging en opvoeding van hun zoon. Hij wordt twee maanden na het overlijden geboren. Ook moet zij nu de hypotheek in haar eentje ophoesten, terwijl die op twee inkomens was afgesloten.

Extra zorgen in deze moeilijke tijd

Ik heb de verzekeraar van de aanrijder aansprakelijk gesteld. Daarbij heb ik direct een bedrag als voorschot geclaimd, zodat Femke de hypotheek kan blijven betalen. Dit zijn extra zorgen voor haar in deze moeilijke tijd. Gelukkig betaalt de verzekeraar snel. Natuurlijk, haar verdriet kan ik niet wegnemen. Maar wel veel zorgen. En dat is veel waard. Vaak meer dan mensen zich beseffen.

Mensen krijgen in één klap enorm veel op hun bord

Femke is slechts een van de vele gevallen waar ik iedere dag mee te maken krijg: een overlijden na een verkeers- of bedrijfsongeval met een aansprakelijke partij. Vaak schrijnende zaken waarbij mensen in één klap enorm veel op hun bord krijgen. Ongeloof, paniek, verdriet, zorgen. Alles tegelijk en op een moment waarop zij het meest kwetsbaar zijn.

Hoe kan ik nabestaanden nóg beter helpen?

Daar wil ik iets aan doen. Ik heb mij daarom gespecialiseerd om mensen te helpen om ‘overlijdensschade’ na een verkeers- of arbeidsongeval te claimen op de aansprakelijke partij. Met veel succes. Inmiddels kunnen we schade steeds sneller uitbetaald krijgen. Ik denk graag een stap verder dus toen ik met Monuta in aanraking kwam, dacht ik hierover na. Hoe kunnen we mensen nou nog beter helpen? Hoe kunnen we mensen samen extra nazorg bieden?

Ze hebben zelf geen idee waar ze moeten beginnen

Één ding is zeker: een uitvaartverzekering maakt een wereld van verschil. Ik merk het iedere keer weer. Niet alleen met het oog op de kosten, maar ook omdat een professionele partij dan alles uit handen neemt. Zelf hebben mensen geen idee waar ze moeten beginnen. Er komt zó enorm veel op ze af. Juist bij een onverwacht overlijden na een ongeval. Het is dan ongelooflijk waardevol als zij daar zelf niet over hoeven nadenken.

Als mensen een uitvaartverzekering hebben, hebben zij vaak ook enigszins nagedacht over hun wensen. Ook al zijn ze nog jong, er is dan in ieder geval enige houvast, iets van steun voor de nabestaanden. Het is bijna niet uit te drukken hoe waardevol dat is. Bijvoorbeeld voor mensen zoals Femke.

One call, that’s all

Ik kan het dan ook niet genoeg benadrukken: wijs mensen op het voordeel van een uitvaartverzekering. En soms kan ik een extra schadebedrag claimen. Kortom: one call, that’s all .”

Reageren op dit blog? Coen de Koning gaat graag met je in gesprek. E-mail naar dekoning@slotletselschade.nl

Dit is een partnerbijdrage. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Monuta .