Brown & Brown (Quintes): derde generatie familiebedrijf met expansiedrang

Met de overname van Quintes door Brown & Brown breidt de Amerikaanse verzekeringsmakelaar voor het eerst uit naar het Europese vasteland. Alvast een bescheiden kennismaking met het steeds verder uitbouwende internationaal opererende familiebedrijf.

We noteren 1939 als J. Adrian Brown begint met zijn eigen verzekeringskantoor in Daytona Beach Florida. Hij blijft tot 1961 aan het roer staan van het kleine, lokaal opererende bedrijf, tot zijn zoon J. Hyatt Brown in 1961 het stokje van hem overneemt.

Poe Associates

Onder leiding van J. Hyatt Brown groeit Brown & Brown uiteindelijk uit tot een – eerst nationaal en daarna ook internationaal – opererende verzekeringsmakelaar. In eerste instantie door voornamelijk kleine kantoortjes over te nemen.

Maar wat de omvang van Brown & Brown écht een push geeft, is de fusie met Poe Associaties, een ander, in die tijd iets groter, Amerikaans verzekeringskantoor tevens staatsgenoot (Tampa). Een fusie die destijds een waarde van 45 miljoen dollar vertegenwoordigde, vandaag de dag het equivalent van een kleine honderd miljoen dollar.

Poe & Brown

Het nieuwe concern heet vanaf dat moment Poe & Brown en werd een publiek bedrijf. Wat betekende dat P&B publiekelijk aandelen kon verkopen om zo haar uitbreidingsdrang, die na de deal met Poe Associates extra in een stoomversnelling terechtkwam, mee te financieren.

Een mogelijkheid waar J. Hyatt Brown wát graag gebruik maakte. Zonder de betrokkenheid van de fusiegenoten van William Poe: die erkende dat het hem niet meeviel om niet meer aan het roer van zijn eigen familiebedrijf te staan.

William Poe verkocht in 1994 zijn aandelen in Poe & Brown. In 1999 veranderde de verzekeringsmakelaar zijn naam weer terug naar Brown & Brown, aangezien de banden met de familie Poe gedurende de jaren sinds de fusie vrijwel volledig waren verdwenen.

Derde generatie aan het roer

J. Hyatt Brown bleef maar liefst 48 jaar de eindverantwoordelijke binnen Brown & Brown, totdat zijn zoon J. Powell Brown in 2009 definitief de rol van CEO van hem overnam. Een positie die hij in 2012 korte tijd verliet, wegens (vooralsnog onbekende) gezondheidsredenen, waarbij zijn vader (destijds 74 jaar) de honneurs gedurende enkele maanden opnieuw waarnam.

Onder leiding van J. Powell Brown kwam er uiteindelijk ook een Brown & Brown Europe, na een omkatting van het eerder overgenomen Global Risk Partners. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland vormden de eerste focusmarkten, waar Brown & Brown haar aanwezigheid in een paar jaar tijd eveneens fors wist uit te breiden.

In mei werden nog Garrats Insurance Brokers en BNF Insurance overgenomen (UK). In juni gevolgd door het Noord-Ierse Rollins Insurance Brokers. Met de overname van Quintes steekt Brown & Brown nu de Noordzee over.

Bronnen: Tampa Bay Times, Wikipedia, Encyclopedia, website Brown & Brown, Insurance Age, The Insurer.