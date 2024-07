Weg met die wapperende haren: verplicht ISA en helm op fatbike

Fietsen, het hoort bij Nederland en eenmaal 'te paard' - zonder cap op ons hoofd - verworden we tot ware vrijheidsstrijders. In Amsterdam hebben fietsers, met hun soms onnavolgbare verkeersgedrag en allerhande verschijningsvormen, de binnenstad overgenomen en in de provincie geeft niets meer vrijheidsgevoel dan wapperende haren. Maar die vrijheid komt wel met een prijs.

Want waar er steeds minder slachtoffers vallen in auto’s, loopt het aantal zwaargewonden en doden onder fietsers juist sterk op (SWOV). In 2023 gemiddeld vijf fietsdoden en honderd fietsers met ernstig letsel per week.

Al dan niet opgevoerde fatbike mikpunt

En dat aantal ernstige verkeersgewonden zal op weg naar 2050 ook nog eens verdubbelen. Niet alleen omdat we vaker en langer gaan fietsen, maar ook omdat het aantal fietsende senioren flink groeit. Mikpunt van dit onbehaaglijke gevoel is op dit moment de fatbike. Al dan niet opgevoerd; iedereen vindt er iets van en de media staan er bol van.

Wat moeten en kunnen we met dit avontuurlijke paard, met zijn stoere uiterlijk, waar je makkelijk iemand mee achterop kunt nemen? Een paard dat uitdaagt op snelheid en waar je mee gezien wilt worden? Waar je opgaat in het moment en nauwelijks stilstaat bij mogelijk gevaar of overlastgevend gedrag? Want het aantal ongevallen met letsel neemt fors toe en het zijn vooral kinderen en jongeren. Dat komt binnen.

Rol ouders, campagnes en minimumleeftijd

Veel mensen pleiten daarom voor een minimumleeftijd, zestien jaar of soms twaalf. Maar dat is best ingewikkeld: een fatbike is een e-bike en onderscheid is (juridisch) heel lastig. En met de keuze voor zestien jaar raak je meteen ook alle middelbare scholieren met een ‘gewone’ e-bike.

Anderen pleiten voor bewustwordingscampagnes of benadrukken de rol van de ouders. En, natuurlijk, het belang van handhaving, op de illegale, opgevoerde exemplaren. Daar is iedereen het wel over eens. Want je bent dan dubbel kwetsbaar: de fiets is er niet op gemaakt en een hogere snelheid betekent een grotere kans op ernstig letsel. Maar die handhavers moeten er dan natuurlijk wel zijn en hierop worden ingezet.

Dwingende ISA als oplossing

Ik zie nog een andere oplossing: de (dwingende) ISA voor de fiets. Intelligent Speed Adaptation is een systeem dat de snelheid van het voertuig vergelijkt met de snelheidslimiet. Het waarschuwt de bestuurder of grijpt zelfs in als de bestuurder te hard rijdt.

Wat als je op iedere fatbike en elektrische fiets zo'n ontvangkastje verplicht stelt en je actief in kunt grijpen op gevaarlijke plekken? Dan neem je de belangrijkste ongevalsfactor in het verkeer weg: snelheid. In Amsterdam wordt dit systeem volgend jaar – net als in zes andere Europese steden – getest. Ik vermoed dat dit een stuk effectiever zal blijken dan de inzet van handhaving en rollerbanken.

Maak die helm verplicht

Dit lonkende perspectief is alleen nog niet van vandaag op morgen ingevoerd. Wat moeten we dan tot die tijd? In de wetenschap dat het wilde paard niet zo eenvoudig te beteugelen is en de berijder er dus soms af zal vallen? Dan zit er maar één ding op: zet een helm op. En maak dat niet alleen verplicht voor de fatbike maar voor alle e-bikes en zonder leeftijdsonderscheid.

Dat die fatbike daarmee ineens niet meer zo populair is bij jongeren die hun eigen handelen nog niet helemaal kunnen overzien, is mooie bijvangst. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap en krijgen we in ieder geval het aantal hersenletsels fors omlaag!

Kiezen voor vrijheid?

Onze fietsers houden van hun vrijheid. Sterker nog: ze menen er zelfs recht op te hebben. Maar ze hebben ook het recht om zonder zwaar letsel thuis te komen.

Welke vrijheid zijn we bereid op te geven. De wapperende haren, of ‘ik maak zelf wel uit hoe hard ik rijd’? Wat zou uw keuze zijn?