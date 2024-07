Steenbergen (Federato): 'Data delen verbetert concurrentie verzekeringsbranche'

De jonge Nederlander William Steenbergen trok naar Californië om de Amerikaanse schadeverzekeringsmarkt te veranderen met zijn insurtechbedrijf Federato. Onder meer door verzekeraars weer warm te maken voor het brandrisico. Wat doet-ie precies en hoe kijkt hij aan tegen moeilijk verzekerbare risico's? Deel twee van een tweeluik.

Met Federato werkt Steenbergen niet zozeer aan het beter kunnen inschatten van risico's, maar meer aan het beter benutten van beschikbare gegevens.

Verzekeraars doen zelf hun risicoanalyse en stellen zelf hun doelen; Federato helpt ze die te halen, zo legt hij uit in deel één .

Het is dus meer grip krijgen op de data die je al in huis hebt en risico's beter spreiden. Dat klinkt in theorie best simpel.

"Inderdaad, en zo zijn we ook begonnen. Ik heb een wiskundige achtergrond en ik was bezig met het bouwen van voorspellende modellen. We waren in het begin naïef. Wij dachten: als we een beter bosbrandmodel kunnen bouwen en branden beter kunnen voorspellen, dan komt het wel goed. Maar toen we met verzekeraars gingen praten, kregen we door hoe het echt werkt."

"Ook nu werken heel grote verzekeraars - de top 3 in de VS - nog altijd met Excel. Iemand tikt alle verzekeringen over in een bestand en voor elk risico is er zo'n bestand. Probeer maar eens je portefeuille te beheren met duizenden verzekeringen als ze allemaal in aparte Excelbestanden zitten. Wij konden verzekeraars er vrij snel van overtuigen dat je je data beter in een platform kunt samenbrengen, zodat je zicht hebt op je risico's op het moment dat het echt uitmaakt en je beslissingen moet nemen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn."

Wat jij stelt, lijkt op de kruissubsidie bij bijvoorbeeld autoverzekeraars. De grote partijen kunnen de slechte WA-resultaten compenseren met goede resultaten in casco of in andere branches. Zo spreiden ze ook hun risico's.

"Dat is hetzelfde principe. Als je alleen kijkt naar één bepaald risico, zoals bij die brandverzekeraars in Californië, dan blijven er uiteindelijk nog maar een paar spelers over die een soort monopolie krijgen. Dan verliest iedereen, want als verzekeraar wil je niet alle risico's in de regio hebben. Dan ga je de premie verhogen, maar omdat verzekerden geen keus hebben, komen ze toch bij jou terecht. Tegen een veel hogere premie. De verzekeringsmarkt is interessant, want het is de enige markt waarin je daadwerkelijk concurrentie nodig hebt om het voor alle partijen beter te maken."

Jij betoogt eigenlijk dat de verzekerbaarheid veel beter wordt als meer verzekeraars die risico's willen dragen.

"Wij vinden dat data delen concurrentie juist verbetert. Federato is niet voor niets afgeleid van federated learning , een concept waarbij machine learning met data van verschillende partijen helpt om modellen beter te maken. Het is in feite een samenwerking."

Is het overstromingsrisico in Nederland dan beter te verzekeren als je uitgaat van jullie aanpak? Nu zijn schades door overstromingen van primaire waterkeringen uitgesloten op polissen.

"Ik heb daar niet genoeg zicht op. Maar je kunt je afvragen of het helpt als je zegt: 'we verzekeren dit risico helemaal niet'. Je kunt ook zeggen dat je het risico wel accepteert, maar het spreidt over gebieden van bijvoorbeeld veertig kilometer en in die gebieden een beperkt aantal verzekeringen sluit. Dan wordt jouw portefeuille bij een overstroming minder hard getroffen en heb je nog steeds een goed systeem."

"Ik kan me trouwens voorstellen dat verzekeraars denken: 'het kan wel, maar wat levert het op?' Verzekeren is meer dan alleen claims: je hebt acceptanten nodig, je moet systemen bouwen, wij komen met ons prijskaartje: als je dat allemaal moet doen voor een klein aantal verzekeringen, is dat het misschien niet waard."

Het doel bepaalt alles

Maar er zijn behalve geografische correlaties ook allerlei andere dwarsverbanden te vinden in een verzekeringsportefeuille, gaat Steenbergen verder: "Denk aan het soort fundering dat gebouwen hebben. Of aan het dak: rieten daken hebben een veel groter brandrisico dan dakpannen, dus hoeveel procent van je portefeuille mag een rieten dak hebben? Het enige wat een verzekeraar ons moet vertellen, is wat het doel is binnen de portefeuille. Zolang je de data hebt, kunnen we je helpen. Maar je hebt wel een strategie nodig."

Meer tijd besteden aan de juiste klanten

Federato groeit snel, zeker de laatste paar maanden, ziet Steenbergen. "We halen nu elke maand twee tot drie klanten binnen en dat zijn grote contracten. Inmiddels zijn we met 55 mensen. Vorig jaar hebben we die 25 miljoen dollar opgehaald en in maart hebben we dat bedrag aangesproken."

En de resultaten?

"Met een aantal klanten zijn we nu zo'n drie jaar bezig en wij meten hoeveel tijd hun acceptanten kwijt zijn aan potentiële klanten. Bij een partij blijkt dat acceptanten nu 3,6 keer zoveel tijd besteden aan klanten die de verzekeraar ook echt graag wil hebben. Voordat ze Federato gebruikten, waren ze een veel groter deel van hun tijd bezig met het binnenhalen van klanten die ze op grond van de doelstellingen helemaal niet zouden willen binnenhalen."

"Daarnaast is de doorlooptijd van aanvraag tot prijsaanbod enorm verkleind: van twintig dagen naar een half uur. Ze werken dus sneller en beter, want ze weten beter waar ze mee bezig zijn."

Om af te sluiten: hoe ben jij als voetbalfan de maanden juni en juli doorgekomen? Keek je het EK of de Copa America?

"Ik ben vooral groot Vitesse-fan, ik kijk nog altijd alle wedstrijden. Laten we hopen dat dat volgend seizoen nog steeds kan (de Gelderse club dreigt om te vallen, red.). En ik heb absoluut het EK gevolgd! Wij zaten hier met een aantal andere Nederlanders allemaal in het oranje voor de buis."