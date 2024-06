Söderberg & Partners nieuwe aandeelhouder Frisia Verzekeringen

Frisia Verzekeringen, Assuradeuren en Hypotheken gaan de samenwerking aan met Söderberg & Partners Nederland.

Delen

Zo maakt laatstgenoemde organisatie deze ochtend bekend. Het betreft een minderheidsaandeel, laat Söderberg & Partners Nederland desgevraagd weten.

Hiermee zet het Haagse Frisia Verzekeringen een volgende stap in het verder toekomstbestendig maken van haar verzekeringskantoor, laten directieleden en broers Arjan en Rik van Eeden weten.

Samenwerking Centraal Volmachtbedrijf

Toen de gebroeders Van Eeden een paar jaar geleden Frisia Verzekeringen overnamen, hadden ze naar eigen zeggen twee doelen: het toekomstbestendig maken van het volmachtbedrijf én het verzekeringskantoor.

Door de samenwerking met het Centraal Volmachtbedrijf (eveneens Söderberg ) werd die eerste doelstelling al gerealiseerd.

Arjan van Eeden: “Door in juni 2021 samen te gaan werken met het Centraal Volmachtbedrijf zijn we nu in staat om zelfstandig te blijven opereren als volmachtbedrijf en kunnen we aan alle eisen blijven voldoen die aan een volmachtbedrijf worden gesteld."

Toekomstbestendig verzekeringskantoor

De toetreding van Söderberg als aandeelhouder binnen Frisia Verzekeringen moet de realisatie van het tweede doel verder dichterbij brengen.

Coen Mom, CEO van Söderberg: "Zoals Arjan al aangaf heeft het Centraal Volmachtbedrijf een belangrijke rol gespeeld voor Frisia Verzekeringen. Dat ze er nu voor kiezen om de samenwerking met een partnership te beklinken, maakt mij natuurlijk trots.”

De toetreding van Söderberg als aandeelhouder is nog wel afhankelijk van goedkeuring door de AFM.