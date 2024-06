We moeten kritisch zijn op Europese regeldruk

In het hoofdlijnenakkoord van het komende kabinet is er veel aandacht voor het terugbrengen van de regeldruk. En terecht. Want het bedrijfsleven in Nederland zucht onder de aanzienlijke extra regeldruk die beleidsregels met zich meebrengen.

Ook in de financiële sector is de regeldruk enorm en de verwachting is dat die niet gaat afnemen; voor de komende jaren wordt zelfs een verdere toename voorzien. Daarbij valt op dat, zoals Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn eerdere blog ook al constateerde, het zwaartepunt van regelgeving voor onze sector steeds meer verschuift van Den Haag naar Brussel. Zo publiceerden Europese toezichthouders in de periode 2020-2022 maar liefst twee keer zoveel publicaties die relevant zijn voor de financiële sector als de AFM.

Onvrede breed gedeeld

Er is dus niet alleen meer aandacht nodig voor regeldruk bij de Nederlandse regelgever, maar zeker ook bij de Europese regelgever. De enquête die MKB-Nederland hield onder haar leden laat zien dat de onvrede over regeldruk breed wordt gedeeld. Niet voor niets riep MKB-Nederland voorzitter, Jacco Vonhof, op tot minder en betere regels. Regeldruk was dan ook een belangrijk thema voor ondernemers bij de afgelopen Europese verkiezingen.

Kijkend naar de financiële sector valt op dat Europa een ambitieuze agenda heeft”

De vraag rijst waarom het aanpakken van de regeldruk zo complex is. Kijkend naar de financiële sector valt op dat Europa een ambitieuze agenda heeft. Zo zet Europa in op één Europese kapitaalmarkt en ligt er een pakket aan regelgeving die de verdere digitalisering van de financiële sector moet ondersteunen.

Niet alles uit Europa is per se goed

En begrijp me niet verkeerd, het is goed dat Europa daarin het voortouw neemt. Want alleen via Europa voorkomen we de versnippering van de Europese markt en werken we naar één sterkere markt. Daar hebben uiteindelijk alle burgers en bedrijven profijt van. Echter, dat betekent niet dat alles wat uit Europa komt per se ook goed is. Daarom moet Nederland kritisch blijven op de Europese regeldruk én de proportionaliteit daarvan.

Er moet veel gebeuren

De volgende zaken moeten worden aangepakt:

Als er nieuwe regels bij komen, moeten overbodige en achterhaalde regels ook afgeschaft worden.

Laat het Nederlandse instituut voor regeldruk, het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), het kabinet en parlement ook adviseren over de regeldrukeffecten van voorgenomen Europese wet- en regelgeving. Daarbij mogen herzieningen van richtlijnen en de zogenaamde tweedelijns regelgeving vanuit leidraden en dergelijke ook niet vergeten worden.

Maak implementatietermijnen niet te ambitieus; vaak lopen implementatietermijnen al terwijl de (lagere) uitvoerende regelgeving nog niet bekend is.

Zorg voor een (langere) adempauze na de invoering van een richtlijn of verordening, want de evaluatie of herziening volgt wel erg vaak heel snel op de implementatie ervan.

Zorg ervoor dat al die verschillende richtlijnen en verordeningen op beter op elkaar aansluiten.

Maar wat vooral van belang is, is dat regels voor ondernemers zo eenvoudig en concreet mogelijk zijn en niet verdergaan dan nodig is!