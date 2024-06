Risk Groep neemt meerderheidsbelang in onder meer Hypotheek.nl en Pensioen.nl

Na verzekeringen betreedt serviceprovider Risk Groep nu ook de domeinen hypotheken en pensioen, door een meerderheidsbelang in onder meer Hypotheek.nl en Pensioen.nl.

Ook in een aantal andere websites op het gebied van hypotheken neemt Risk een meerderheidsbelang. Navraag leert dat Risk ook Hypotheekadvies.nl en Startershypotheek.nl aan hun portfolio hebben toegevoegd.

Opnieuw zakendoen met Van Tuinen

Het meerderheidsbelang in Hypotheek.nl betekent dat Risk opnieuw zaken doet met Pieter van Tuinen, voormalig eigenaar van Van Bruggen Adviesgroep . In 2019 nam Risk al Autoverzekering.nl en Reisverzekering.nl over van Van Tuinen.

“Vooral de online kennis via Risk-dochter Overstappen.nl zien wij als een enorme toevoeging. Verder delen we de visie (van Risk, red.) dat online en offline distributie elkaar erg goed kunnen versterken”, aldus Van Tuinen.

De deal is wel nog onder voorbehoud van goedkeuring door de AFM.