Vertrouwen in financieel advies? Onbetaalbaar!

Ik liep van de week door de supermarkt toen ik dacht aan mijn werk als financieel adviseur. Misschien kwam het omdat ik bijna 1 euro voor een paprika eigenlijk wel wat gortig vond. En dat ik nadacht over al die mensen die steeds meer moeite hebben om iedere avond een - gezonde! - betaalbare maaltijd op tafel te zetten.

Een blog van Ronald Evers

Wat het ook was, terwijl ik langs de schappen liep, met mijn focus zo goed en kwaad als dat lukte op de boodschappen op mijn lijstje, realiseerde ik me dat financiële zekerheid voor veel mensen net zo belangrijk is als de producten die ze in hun karretje laden. Maak ik de juiste keuze? Kan ik dit nu en in de toekomst betalen?

Klaar is Kees!

Als wij in het leven geen wetten, regels en geen risico’s zouden kennen, dan kan iedereen gewoon een bepaald bedrag in een sok stoppen. Briefje erbij voor wie het is en klaar is Kees. Zo simpel is het natuurlijk niet. Juist daarom hebben wij het werk dat wij doen. Slim meedenken, geen gouden bergen beloven, maar gouden adviezen geven. Zo belangrijk in een wereld die in steeds sneller tempo lijkt te veranderen.

Je klant kiest jou uit

Laten we eerlijk zijn, jouw klant komt niet naar je toe omdat hij een verzekering wil kopen. Dat kan hij namelijk ook online doen. Hij komt naar je toe omdat hij de dingen goed geregeld wil hebben. Nu, maar ook voor zijn toekomst. Die klant vertrouwt jou daarin, want hij heeft jou niet voor niks uitgekozen als zijn adviseur.

Doe het goed …

Speel die bal nou eens terug. En adviseer hem om, nu hij toch bezig is met zijn toekomst, dat vertrouwen ook aan een of meer andere mensen te geven. Dat kunnen kinderen zijn of een goede vriend of vriendin, maar ook een notaris. Zo’n gevolmachtigde is onmisbaar voor het geval je klant later zelf geen keuzes meer kan maken, bijvoorbeeld door dementie.

… regel het nu

In een levenstestament kan je klant vervolgens zelf aangeven wanneer er bijvoorbeeld schenkingen gedaan mogen worden. En aan wie. Je kunt hierin zelfs vastleggen wat je wensen zijn voor de uitvaart en hoe je nabestaanden dit kunnen betalen. Is er een uitvaartverzekering bijvoorbeeld? Zo kan er geen ruzie ontstaan over wat je klant ‘gewild zou hebben’. En zo hoeft de gevolmachtigde zich geen zorgen te maken of deze het wel ‘goed doet’.

Vertrouwen is onbetaalbaar!

Dus ja, een goed advies waar jij misschien nu niets aan verdient behalve vertrouwen, is absoluut de moeite waard. Het kost je misschien 10 minuten van je tijd om je klanten aan het denken te zetten, maar de impact kan enorm zijn. En laten we eerlijk zijn: vertrouwen is onbetaalbaar! Want uiteindelijk gaat het om de waarde die je toevoegt aan het leven van je klanten. En daarmee waarde aan je eigen leven.

