Gestandaardiseerde schadevergoeding: eenduidiger, sneller en rechtvaardiger

Het achtuurjournaal brengt een ambtenaar van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van het ministerie van Financiën onherkenbaar in beeld. Die zegt dat de nieuwe schadeafwikkelingsroute voor slachtoffers van de toeslagenaffaire van prinses Laurentien de belastingbetaler bakken met geld kost.

Vanwege gerezen twijfels over de hoogte van de toegekende vergoedingen maakt deze aanpak nu even pas op de plaats. Maar de systematiek – gebaseerd op gelijkwaardigheid, een luisterend oor, regie voor het slachtoffer – staat niet ter discussie.

Daadwerkelijke schade berekenen

Even wat achtergrond. Deze nieuwe route is in samenspraak met gedupeerden bedacht door de Stichting Gelijkwaardig Herstel, opgericht door prinses Laurentien. Deze stichting biedt ouders een alternatief voor de commissie die de daadwerkelijke schade berekent.

Ouders kunnen – nadat ze door de overheid als slachtoffer zijn aangemerkt – bij de stichting hun verhaal doen aan een ‘luisterend schrijver’. Op basis van elementen uit het verhaal wordt een compensatie berekend.

Is er bijvoorbeeld sprake van een scheiding, verlies van baan of huis in de tijd dat de stress door de toeslagenaffaire opliep? Dan staan daar standaardbedragen voor. Die bedragen die door onafhankelijke schadeanalisten worden berekend voor de materiële en immateriële schade van ouder en gezin zijn gebaseerd op gangbare bedragen in de Nederlandse rechtspraktijk.

Louterend voor iemand in een wereld vol instituties

Volgens de ambtenaar krijgen gedupeerden in dit traject veel meer uitgekeerd dan bij de UHT, waar de werkelijke schade post voor post moet worden bewezen. Daar wordt nu dus nog eens goed naar gekeken.

Waarbij men ook oog mag hebben voor de uitvoeringskosten. Die zijn bij de Stichting Gelijkwaardig Herstel, vanwege de inzet van vrijwilligers en een snelle route voor het vaststellen van de schade, minimaal. In het reguliere traject echter, gaat liefst vijftig procent op aan kosten van ambtenaren, consultants en ook aan kosten van advocaten.

Ik ben zelf vrijwilliger bij de stichting Gelijkwaardig Herstel en heb als ‘luisterend schrijver’ een paar weken geleden het verhaal van mijn eerste gedupeerde toeslagenouder opgeleverd. Iets dat ik iedereen kan aanraden. Betekenisvol voor het slachtoffer, want haar verhaal moet gehoord worden, maar ook louterend voor iemand die werkt in een wereld vol instituties.

Het enige dat ze zich nog afvroeg was of andere slachtoffers net zo eerlijk waren geweest als zij”

Afgelopen week kreeg ze te horen welke compensatie ze zou ontvangen. Ze was blij met de uitkomst, kon de rekenmethodiek goed volgen en vond de bedragen ook passend. Haar plek in de wachtrij bij het UHT ging ze opgeven. Het enige dat ze zich nog afvroeg was of andere slachtoffers net zo eerlijk waren geweest als zij. Interessant haakje.

Aan de slag met gestandaardiseerde schadevergoedingen

Nu even terug naar onze verzekeringssector. Meer dan zeventig procent van de letselschades is gelukkig niet blijvend van aard en komt niet boven de tienduizend euro aan schadevergoeding uit. Is het als je lichte klachten hebt, die binnen een paar weken of hooguit zes maanden hersteld zijn, wel nodig om daar een juridisch traject van te maken?

Als het zo is dat slachtoffers 'gewoon' snel een gestandaardiseerde schadevergoeding willen krijgen die past bij wat er gebeurd is en ze het gevoel willen hebben dat een ander in een vergelijkbare situatie hetzelfde krijgt, dan moeten we daarmee aan de slag.

Volle bak vooruit dus met de ontwikkeling van de smartengeldcalculator voor licht letsel! Omdat het, ook in de verzekeringssector eenduidiger, sneller en rechtvaardiger kan.