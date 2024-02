IG&H (schade particulier): inzet op standaardisatie en automatisering loont

De toenemende standaardisatie en automatisering in de particuliere schadeverzekeringsmarkt heeft grote effecten, waaronder op de tevredenheid van intermediairs met verzekeraars. De winnaars in de IG&H Performance Monitor in 2023 zetten deze ontwikkeling goed naar eigen hand, waarmee zij zich onderscheiden in de markt.