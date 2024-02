Rapport glashelder; 30-jaarstermijn en hypotheekrenteaftrek nu wél op de schop?

De hypotheekrenteaftrek is 'ondoeltreffend' en de 30-jaarstermijn onuitvoerbaar, concludeert nu ook een ambtelijke werkgroep. Slechts oude wijn in nieuwe zakken, of leidt dit eindelijk ook tot acties, waar diversen in de branche al zolang tot oproepen?