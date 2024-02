'Helft van de financiële bedrijven heeft nog geen enkele vrouw in de top'

De Sociaal-Economische Raad heeft onlangs de SER Dataverkenner gelanceerd. Nederlandse bedrijven bieden hierin inzicht in de man-vrouwverhouding, streefcijfers en plannen voor meer genderdiversiteit in de (sub)top. Inmiddels hebben ongeveer 2.700 bedrijven gerapporteerd. De financiële dienstverlening springt er gunstig uit. Toch heeft bijna de helft van de financiële bedrijven nog geen enkele vrouw in de top.