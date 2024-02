Verhuizing Nh1816: wortels in Oudkarspel behouden met verplaatsing van plataan

De verhuizing van Nh1816 naar een groter en duurzaam kantoor heeft een nieuwe fase bereikt. Een door adviseurs geschonken eeuwenoude plataan is met wortel en kluit verplaatst naar de nieuwe locatie. Nh1816 verhuist in zijn geheel in juni.