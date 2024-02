Levenbedrijf was voor Achmea al geen prioriteit meer

Achmea overweegt het levenbedrijf geheel of gedeeltelijk van de hand te doen. Dat is weinig verrassend gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren: op pensioengebied worden al een tijdje geen nieuwe verzekeringen meer gesloten en in de individuele markt torst het concern vooral nog een heel grote portefeuille met oude beleggingspolissen met zich mee. Wat zal een eventuele koper straks precies overnemen? Een overzicht.