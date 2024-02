Nationale Waarborg en Woongarant gaan samenwerking aan

Vanaf maandag 5 februari 2024 is het voor advieskantoren van De Hypotheker mogelijk om via Woongarant een bankgarantie van Nationale Waarborg aan te vragen. Door deze samenwerking kunnen de vestigingen van de Hypotheker vanaf die datum gebruikmaken van twee aanvraagroutes; rechtstreeks - via Accelerate - in het portaal van Nationale Waarborg of via Woongarant.