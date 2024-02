Zorgpensioenfonds dumpt Shell, BP en vele andere oliebedrijven

Het pensioenfonds voor zorgmedewerkers PFZW verkoopt zijn beleggingen in een groot aantal olie- en gasbedrijven, waaronder Shell en BP. Het fonds dat de pensioenen voor zo'n 2,9 miljoen mensen verzorgt, is ontevreden over de stappen die deze bedrijven tot nu toe beloven in de strijd tegen klimaatverandering.

In totaal dumpt PFZW de aandelenbelangen van 310 olie- en gasbedrijven. Dit gebeurt na een periode van twee jaar waarin het pensioenfonds, met bijna 238 miljard euro onder beheer, gesprekken voerde met deze energiebedrijven over hun klimaatbeleid.

Niet bereid om aan te passen

Die periode van praten "heeft ons duidelijk gemaakt dat de meeste fossiele energiebedrijven niet bereid zijn hun bedrijfsmodel aan te passen aan 'Parijs'", zegt PFZW-bestuursvoorzitter Joanne Kellerman, verwijzend naar het klimaatakkoord van Parijs. "De grootste bedrijven in deze sector investeren weliswaar wel in het duurzame vormen van energie, maar de overschakeling van fossiel naar hernieuwbaar gaat lang niet snel genoeg. Dit weerspiegelt overigens het trage tempo dat we wereldwijd zien in de overstap naar hernieuwbare energie", vervolgt Keller.

In de klimaatplannen van zeven beursgenoteerde olie- en gasbedrijven heeft PFZW wel genoeg vertrouwen om mee door te gaan. Het gaat om Cosan, Galp Energia, Granuul Invest, Neste, OMV, Raizen en Worley. Volgens PFZW hebben de energiebedrijven Galp, Neste en OMV maatregelen genomen om in 2030 minstens 30 procent van hun energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Dat zijn bijvoorbeeld zonne-energie of biobrandstoffen. Cosan, Granuul Invest en Raizen zouden al voornamelijk energie produceren met een lage CO2-uitstoot.

Oplossingen voor klimaatverandering

PFZW stelt zich ten doel om over zes jaar minstens 15 procent van zijn vermogen belegd te hebben in oplossingen voor klimaatverandering. In 2030 moet de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de bedrijven en het vastgoed in de beleggingsportefeuille van PFZW bovendien 50 procent lager liggen. De komende tijd gaat het pensioenfonds in gesprek met grote afnemers van fossiele brandstoffen, zoals elektriciteitsbedrijven of grote staalfabrikanten.

Milieudefensie is blij met de stap van PFZW. "Mooi nieuws, dit is precies wat we willen. Terecht dat PFZW grote vervuilers zoals Shell en BP dumpt, bedrijven die gevaarlijke klimaatverandering verergeren", laat de milieuorganisatie weten.