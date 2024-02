"We behandelen onze klanten zoals we zelf ook bediend willen worden"

Hart voor de klanten hebben, een persoonlijk advies aan tafel en in mogelijkheden denken. Enkele ingrediënten waarmee hypotheekadviseur én vooruitdenker Michel van Houten van Voets Assurantiën een sterke band opbouwt met zijn klanten. "We behandelen onze klanten zoals we zelf ook bediend willen worden. Dat is ons uitgangspunt in alles wat we doen. Onze klanten zijn heel loyaal naar ons," zegt hij. Samen met Margreet Hoekstra, accountmanager bij Aegon Hypotheken, gaat hij in gesprek over duurzaam advies, klantenbinding en samenwerking.

Al meer dan 40 jaar is Voets Assurantiën actief met verzekeringen én hypotheken. Ze zijn een regionaal allround kantoor. Vandaag zetten we Michel van Houten in de schijnwerpers. Hij werkt al meer dan vijf jaar bij Voets Assurantiën als hypotheekadviseur. En werkt ook veel samen met Aegon Hypotheken . “Vier van onze 16 collega’s zijn gespecialiseerd in hypotheekadvies. Onze buitendienstmedewerkers bezoeken onze bestaande klanten regelmatig. Daarnaast versturen we nieuwsbrieven naar onze klanten. En is er reden voor een aanpassing in de hypotheek? Dan gaan die vragen door naar ons. Een vraag beantwoorden doen we als service zonder hiervoor kosten te rekenen. Uiteraard is ervoor een hypotheekaanpassing of -verhoging wel een adviesgesprek nodig.”

Hoe zien jullie de toekomst van jullie advieskantoor?

Michel vertelt enthousiast “We zijn optimistisch! Ons klantenbestand groeit gestaag door. We merken dat klanten veel zelf opzoeken op het internet én we blijven hen persoonlijk adviseren. Technologie, zoals ChatGPT, ondersteunt ons hierbij. We geloven dat persoonlijk advies voor nu belangrijk is én blijft. We werken ook samen met een gerenommeerd makelaarskantoor. Dat helpt ons om nieuwe klanten te bereiken. Zij vinden het fijn dat wij een regionaal advieskantoor zijn.”

Samen de beste service bieden aan onze klanten

“De samenwerking met Aegon en onze accountmanager Margreet Hoekstra is erg goed. Bij Aegon heb ik een rechtstreeks aanspreekpunt. Dat is superfijn. De partijen die dat niet hebben staan bij mij 1-0 achter. Op inhoud heb ik een acceptant. En is mij iets niet helder? Dan bel ik Margreet. Dan legt zij zaken aan mij uit of vraagt het na. Zij is de Haarlemmer olie om zaken binnen Aegon te stroomlijnen. Zo kunnen we samen de beste service bieden aan onze klanten. Margreet vertelt: “Michel is altijd enthousiast, open en eerlijk. Met hart voor de klant. Hij wil altijd weten waarom iets zo is. Hij neemt vaak deel aan smallroombijeenkomsten. Daarin geeft hij zijn feedback of suggesties. Super waardevol. Dat helpt ons continue te verbeteren. Zo bouwen we samen aan een duurzame relatie.”

Digitale kansen maakt het voor ons toekomstbestendig

Michel vervolgt: “Ook het Aegon Intermediair Portaal is top. Ik heb inzicht in het klantdossier, kan daarin wijzigingen aanvragen en portefeuilleoverzicht/advieskansen bekijken. Ik hoop dat a.s.r. de goede zaken van Aegon behoudt. Het gebruik van brondata is superhandig. Met één druk op de knop komt het in mijn adviespakket. Het scheelt de klant veel opzoeken en het dossier is sneller compleet. Alles wat gemakkelijk met brondata kan, pak ik met beide handen aan. Anders kost het verzamelen van alle documenten steeds meer tijd.”

Vooruitdenken met duurzaam advies

Ook verduurzaming staat hoog op de agenda bij Voets Assurantien. “We helpen klanten graag met verduurzaming. We adviseren onze klanten over energiebesparende voorzieningen tegelijk met de hypotheek. Daarnaast hebben we een netwerk van bedrijven uit de regio waar onze klanten terecht kunnen voor de installaties. Ook zetten we zelf duurzame stappen in ons monumentale bedrijfspand. De zonnepanelen liggen ondertussen op het dak en de aanvraag voor vloerisolatie ligt bij de monumentencommissie.”

Michels credo: de hypotheekaanbieder moet het aan de voorkant én aan de achterkant goed geregeld hebben. “Bijvoorbeeld als er achteraf een hoofdelijke ontslag nodig is. Dan heb je ook een goede service en directe hulp nodig. Anders kom je achteraf voor verrassingen te staan. Stel de klanten hebben een hypotheek bij Aegon en ook de ex-partner die het huis verlaat wil een hypotheek bij Aegon voor een nieuwe woning. Dan kan de Aegon-acceptant beide dossiers in één keer beoordelen. Perfect toch! En als die ex-partner al tevreden was, dan blijft die ook graag bij dezelfde hypotheekaanbieder. Win-win.”

Michel van Houten en scheidende klant Remco doen hun verhaal voor de camera . In goede en slechte tijden er voor elkaar zijn. Dat is wat elke adviseur en klant wenst! Het is duidelijk dat Voets Assurantiën een toekomstvisie heeft mét hart voor zijn klanten. Nu, later en altijd.

Aegon Nederland en a.s.r. gaan samen verder Aegon Hypotheken is nu onderdeel van a.s.r. Het samengaan met a.s.r. biedt schaalvoordelen; zo kunnen zij hun klanten en adviseurs een groter productaanbod en betere dienstverlening aanbieden.

Dit artikel is gesponsord door Aegon .